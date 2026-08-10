DAX®-Kursindex - Die Indizes bestätigen sich gegenseitig

Das Wochenende möchten wir nutzen, um einen ausführlichen Blick auf den DAX®-Kursindex zu werfen. Die deutschen Standardwerte – ohne Berücksichtigung der Dividenden – haben zuletzt ebenfalls ein neues Allzeithoch (9.653 Punkte) verbuchen können. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn die Kursentwicklung der beiden Indexvarianten Hand in Hand gehen. Der DAX®-Kursindex hangelt sich weiterhin am Aufwärtstrend seit Herbst 2022 (akt. bei 9.238 Punkten) entlang nach Norden. Da diese Trendlinie in den letzten Monaten immer wieder eine Rolle spielte, können Anlegerinnen und Anleger den Aufwärtstrend als erste wichtige Unterstützung heranziehen. Das gilt umso mehr, als dass diese Bastion inzwischen bestens mit den ehemaligen Hochpunkten bei 9.300 Punkten harmoniert. Auf der Oberseite rückt dagegen die runde 10.000er-Marke immer stärker ins Blickfeld. Die amerikanischen Standardwerte aus dem S&P 500® und dem Nasdaq-100® haben in der vergangenen Woche über 3 % bzw. über 5 % zugelegt. Warum erwähnen wir das explizit? Auf einen derart dynamischen Momentumimpuls folgen regelmäßig Anschlusskäufe auf Sicht der nächsten Wochen. Aus den USA erhält der deutsche Aktienmarkt also weiterhin Rückenwind.

DAX®-Kursindex (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®-Kursindex

Quelle: LSEG, tradesignal²

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