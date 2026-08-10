Dax trotz Nahost-Sorgen stabil - "Ruhe vor dem Sturm"

Reuters · Uhr
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Frankfurt, 10. ⁠Aug (Reuters) - Trotz der Unsicherheit über die Lage im Nahen Osten zeigen sich die Dax-Anleger zum Wochenstart zuversichtlich. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Montag 0,2 Prozent ‌höher bei 26.360,44 Punkten. Auch die Preise am Ölmarkt blieben weitgehend stabil.

Der Iran hat für die Öffnung ⁠der blockierten ⁠Straße von Hormus weitere Zugeständnisse der USA gefordert. Direkte Gespräche gebe es nicht, Botschaften würden über Vermittler ausgetauscht. "Am Markt herrscht abermals die berüchtigte Ruhe vor dem Sturm. Die Investoren haben den Glauben an ‌einen belastbaren Friedensvertrag trotz langer Wartezeit ‌offensichtlich noch nicht aufgegeben", kommentierte Timo Emden vom Analysehaus Emden Research. Der Experte mahnte jedoch zur Vorsicht: Die vergangenen ⁠Entspannungssignale im Iran-Krieg sollten demnach nicht darüber hinwegtäuschen, dass ‌die Gemengelage im Nahen ⁠Osten fragil bleibt und der Zickzackkurs der Börsen jederzeit in die nächste Runde gehen könnte.

Bei den Einzelwerten griffen Anleger nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufs ‌bei Infineon zu, was ⁠den Titeln zu einem Plus ⁠von rund 2,5 Prozent verhalf. Im MDax stiegen die Papiere von Aumovio um vier Prozent, nachdem die Experten von Bernstein sie auf "Outperform" von "Market Perform" hochgestuft hatten. Bei den Kleinwerten rutschten Stabilus nach einem überraschenden Rücktritt des Finanzchefs Andreas Jaeger um fast sechs Prozent ab.

(Bericht von Sanne Schimanski. Redigiert von ⁠Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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