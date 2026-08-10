Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste zu Handelsbeginn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag zu Handelsbeginn etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,05 Prozent auf 125,02 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,13 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Die Ölpreise bewegten sich zunächst kaum. Der Iran hat am Samstag Hoffnungen auf eine schnelle Wiedereröffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr gedämpft. Die Führung in Teheran stellte neue Bedingungen für eine Wiedereröffnung der Meerenge für Transporte von Rohöl aus den Fördergebieten am Persischen Golf.

"Zuletzt sind die Hoffnungen auf eine schnelle Einigung und eine baldige Zunahme des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus zwar etwas kleiner geworden und auch die zunehmenden Angriffe der Huthi-Miliz sorgen für Verunsicherung, insgesamt ist das Sentiment an den Finanzmärkten aber als gut zu bezeichnen", schreiben Experten der Helaba. Dies dürfte auch der am Vormittag anstehende Sentix-Konjunkturindex widerspiegeln. "Bei dieser Umfrage werden ausschließlich Finanzmarktteilnehmer befragt, sodass sich eine Verbesserung abzeichnet", so die Helaba./jsl/jkr/stk