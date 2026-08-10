Devisen: Eurokurs zum US-Dollar kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag kaum verändert in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1554 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie im späten Freitaghandel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1535 Dollar festgesetzt.

Der Euro hat damit die Kursgewinne vom Freitag nach einem überraschend schwachen US-Arbeitsmarktbericht größtenteils halten können. Ein Rückgang der Zahl der Beschäftigten hatten den Dollar unter Druck gesetzt und der Euro war im Gegenzug deutlich gestiegen.

Trotz der schwachen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung sei die Veränderung bei den Zinserwartungen in den USA aber "recht moderat" ausgefallen, heißt es in einem Kommentar der Commerzbank. Demnach wird weiter mit einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed bis zum Ende des Jahres gerechnet. Vor diesem Hintergrund seien die Kursverluste beim Dollar vergleichsweise leicht ausgefallen, sagte Commerzbank-Analyst Michael Pfister./jkr/stk