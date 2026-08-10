EQS-Adhoc: centrotherm international AG hebt Prognose zum Auftragseingang für das Geschäftsjahr 2026 an
EQS-Ad-hoc: centrotherm international AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
centrotherm international AG hebt Prognose zum Auftragseingang für das Geschäftsjahr 2026 an
10.08.2026 / 16:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17
Absatz1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)
centrotherm international AG hebt Prognose zum Auftragseingang für das
Geschäftsjahr 2026 an
Blaubeuren, 10. August 2026 – Der Vorstand der centrotherm international AG, Blaubeuren, (ISIN: DE000A1TNMM9 und DE000A1TNMN7) hebt nach seinem heute aktualisierten Forecast zum Auftragseingang die Prognose für das laufende Geschäftsjahr an und rechnet nunmehr mit einem Konzernauftragseingang von 110 bis 160 Mio. EUR. Ein wesentlicher Grund für die Anpassung der Prognose liegt im höher als erwarteten Auftragseingang im Bereich Photovoltaik aus dem indischen Markt, in dem sich centrotherm trotz des hohen Wettbewerbsdrucks zuletzt besser als erwartet durchsetzen konnte. Die im Rahmen des Geschäftberichts 2025 veröffentlichte Prognose zum Auftragseingang im Konzern lag bei 40 bis 100 Mio. EUR.
Die Prognose zur Gesamtleistung sowie dem EBITDA des Konzerns bleibt unberührt.
Mitteilende Person:
Nathalie Albrecht
Manager Public & Investor Relations
Tel: +49 7344 918-6304
E-Mail: investor@centrotherm.de
Zusatzinformationen:
centrotherm international AG
Württemberger Str. 31
89143 Blaubeuren
Deutschland
Internet: www.centrotherm.de
ISIN: DE000A1TNMM9 (Inhaberaktien) und DE000A1TNMN7 (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung)
Einbeziehung: Freiverkehr (Basic Board), Frankfurter Wertpapierbörse
Firmensitz: Deutschland
Ende der Insiderinformation
10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|centrotherm international AG
|Württemberger Str. 31
|89143 Blaubeuren
|Deutschland
|Telefon:
|+49 7344 918-0
|Fax:
|+49 7344 918-8388
|E-Mail:
|info@centrotherm.de
|Internet:
|www.centrotherm.de
|ISIN:
|DE000A1TNMM9, DE000A1TNMN7
|WKN:
|A1TNMM, A1TNMN
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200QIQZHKC21YOS54
|EQS News ID:
|2380154
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2380154 10.08.2026 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–