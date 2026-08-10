EQS-Adhoc: PANDION AG stellt Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

EQS-Ad-hoc: PANDION AG / Schlagwort(e): Insolvenz
PANDION AG stellt Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung

10.08.2026 / 12:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Köln, 10.08.2026

PANDION AG stellt Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung

Köln, 10.08.2026 – Die PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5) hat heute beim zuständigen Insolvenzgericht einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft gestellt und zugleich die Anordnung der Eigenverwaltung beantragt.

Entsprechende Anträge werden auch für die PANDION Real Estate GmbH, die PANDION Vertriebsgesellschaft mbH, die PANDION Design GmbH, die PANDION Projektmanagement GmbH sowie die PANDION Engineering GmbH gestellt.

Hintergrund der Antragstellung ist die angespannte Liquiditätssituation der PANDION AG und der betroffenen Gesellschaften. Trotz intensiver Restrukturierungs- und Finanzierungsbemühungen ist es nicht gelungen, die Liquiditätssituation nachhaltig zu stabilisieren. Nachdem – wie am 3. August 2026 mitgeteilt – ein wesentlicher Finanzierungsbaustein entgegen den bisherigen Erwartungen weggefallen war, konnten auch die zuletzt verfolgten Maßnahmen zur Sicherstellung zusätzlicher Liquidität nicht in dem erforderlichen Umfang umgesetzt werden.

Mit der beantragten Eigenverwaltung soll der Geschäftsbetrieb der betroffenen Gesellschaften fortgeführt und die Restrukturierung der PANDION-Gruppe im Rahmen eines geordneten Verfahrens weiterverfolgt werden.

PANDION AG
Reinhold Knodel, Vorstand
Im Mediapark 8, 50670 Köln
T. +49 221 71600-221
E-Mail: ir@pandion.de
Web: www.pandion.de

Ende der Insiderinformation

10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PANDION AG
Im Mediapark 8
50670 Köln
Deutschland
ISIN:DE000A289YC5
WKN:A289YC
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX
LEI Code:894500J169Z6W9BONI71
EQS News ID:2379972
Ende der MitteilungEQS News-Service

2379972 10.08.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
P
PANDION AG IHS v.2021(2023/2026)

Das könnte dich auch interessieren

Value-Aktie mit Dividende
McDonald's: Die Aktie bildet einen Boden05. Aug. · onvista
McDonald's: Die Aktie bildet fuer mich einen Boden
Update zur Analyse vom 30.6.2026
Trading-Chance SpaceX: Kaufbereich erreicht04. Aug. · Trading-Chance-Redaktion
Trading-Chance SpaceX: Kaufbereich erreicht
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 09.08.2026
Eine starke Woche – doch ein Indikator mahnt zur Vorsichtgestern, 18:00 Uhr · onvista
Sportwagen-Hersteller
Krise bei Porsche: Was dennoch Hoffnung machtgestern, 11:30 Uhr · The Market
Kupfer- und Aluminiumaktien
Lohnt es noch, in den Metallboom zu investieren?07. Aug. · onvista
Alle Plus-Analysen