EQS-Adhoc: PANDION AG stellt Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung

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PANDION AG stellt Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung



10.08.2026 / 12:15 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Köln, 10.08.2026

PANDION AG stellt Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung

Köln, 10.08.2026 – Die PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5) hat heute beim zuständigen Insolvenzgericht einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft gestellt und zugleich die Anordnung der Eigenverwaltung beantragt.

Entsprechende Anträge werden auch für die PANDION Real Estate GmbH, die PANDION Vertriebsgesellschaft mbH, die PANDION Design GmbH, die PANDION Projektmanagement GmbH sowie die PANDION Engineering GmbH gestellt.

Hintergrund der Antragstellung ist die angespannte Liquiditätssituation der PANDION AG und der betroffenen Gesellschaften. Trotz intensiver Restrukturierungs- und Finanzierungsbemühungen ist es nicht gelungen, die Liquiditätssituation nachhaltig zu stabilisieren. Nachdem – wie am 3. August 2026 mitgeteilt – ein wesentlicher Finanzierungsbaustein entgegen den bisherigen Erwartungen weggefallen war, konnten auch die zuletzt verfolgten Maßnahmen zur Sicherstellung zusätzlicher Liquidität nicht in dem erforderlichen Umfang umgesetzt werden.

Mit der beantragten Eigenverwaltung soll der Geschäftsbetrieb der betroffenen Gesellschaften fortgeführt und die Restrukturierung der PANDION-Gruppe im Rahmen eines geordneten Verfahrens weiterverfolgt werden.

PANDION AG

Reinhold Knodel, Vorstand

Im Mediapark 8, 50670 Köln

T. +49 221 71600-221

E-Mail: ir@pandion.de

Web: www.pandion.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: PANDION AG Im Mediapark 8 50670 Köln Deutschland ISIN: DE000A289YC5 WKN: A289YC Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX LEI Code: 894500J169Z6W9BONI71 EQS News ID: 2379972

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