EQS-Adhoc: PNE AG informiert zu laufendem Verkaufsprozess

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EQS-Ad-hoc: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges
PNE AG informiert zu laufendem Verkaufsprozess

10.08.2026 / 20:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad Hoc-Meldung
nach Art. 17 EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

PNE AG informiert zu laufendem Verkaufsprozess

Cuxhaven, 10. August 2026 – Angesichts aktueller Medienberichte stellt die PNE AG in Bezug auf den von ihr initiierten, strukturierten Prozess der Investorensuche für den Erwerb von bis zu 100 Prozent ihrer Aktien klar, dass das erhaltene Marktinteresse darauf hindeutet, dass die Preisvorstellungen etwaiger Erwerber unterhalb des derzeitigen Börsenkursniveaus der PNE-Aktie liegen.

Vor diesem Hintergrund ist aktuell unsicher, ob es zu einer Transaktion kommen wird und wie deren Bedingungen aussehen würden. Die PNE AG wird den Markt über relevante weitere Entwicklungen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben informieren.

Kontakt:
PNE AG
Head of Corporate Communications
Alexander Lennemann
Tel: +49 47 21 7 18 – 453
E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 – 114

E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

Ende der Insiderinformation

10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PNE AG
Peter-Henlein-Straße 2-4
27472 Cuxhaven
Deutschland
Telefon:04721 / 718 - 06
Fax:04721 / 718 - 200
E-Mail:info@pnegroup.com
Internet:https://www.pnegroup.com
ISIN:DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3
WKN:A0JBPG, A30VJW
Indizes:SDAX,
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code:391200KEHI6OQSGGN373
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