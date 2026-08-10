EQS-AFR: Dierig Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dierig Holding AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Dierig Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

10.08.2026 / 18:43 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Dierig Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 17.08.2026

Ort:

https://www.dierig.de/investor-relations/konzernberichte

10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Dierig Holding AG
Kirchbergstraße 23
86157 Augsburg
Deutschland
Internet:www.dierig.de
LEI Code:529900Y4JC31VHRD9012
Ende der MitteilungEQS News-Service

2380292 10.08.2026 CET/CEST

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