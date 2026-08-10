EQS-AFR: Hamburg Commercial Bank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Hamburg Commercial Bank AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hamburg Commercial Bank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
10.08.2026 / 10:35 CET/CEST
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Hiermit gibt die Hamburg Commercial Bank AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.08.2026
Ort:
https://www.hcob-bank.com/investor-relations/veroeffentlichungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.08.2026
Ort:
https://www.hcob-bank.com/en/investor-relations/publications/
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hamburg Commercial Bank AG
|Gerhart-Hauptmann-Platz 50
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.hcob-bank.com
|LEI Code:
|TUKDD90GPC79G1KOE162
ISIN-Liste abrufbar unter: http://www.hcob-bank.de/media/pdf/investorrelations/funding/anleihe/MarktSegment.pdf
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2379920 10.08.2026 CET/CEST