EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



10.08.2026 / 15:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 1. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 10. August 2026 – Im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 7. August 2026 wurde eine Anzahl von 545.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 03.08.2026 64.094 51,1891 XETA 03.08.2026 10.499 51,1287 TQEX 03.08.2026 54.862 51,1734 CEUX 03.08.2026 10.545 51,2377 AQEU 04.08.2026 33.656 50,9825 XETA 04.08.2026 18.029 50,7884 TQEX 04.08.2026 63.314 50,8047 CEUX 04.08.2026 5.001 50,9427 AQEU 05.08.2026 25.273 50,8448 XETA 05.08.2026 7.995 50,7869 TQEX 05.08.2026 39.596 50,7790 CEUX 05.08.2026 2.136 50,8171 AQEU 06.08.2026 35.101 51,1926 XETA 06.08.2026 11.470 51,1934 TQEX 06.08.2026 49.526 51,2112 CEUX 06.08.2026 3.903 51,2416 AQEU 07.08.2026 44.675 51,5317 XETA 07.08.2026 8.992 51,5020 TQEX 07.08.2026 50.776 51,5135 CEUX 07.08.2026 5.557 51,5265 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 7. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 545.000 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com

10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: BASF SE Carl-Bosch-Straße 38 67056 Ludwigshafen Deutschland Internet: www.basf.com LEI Code: 529900PM64WH8AF1E917

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