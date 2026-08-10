EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

10.08.2026 / 15:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 1. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 10. August 2026 – Im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 7. August 2026 wurde eine Anzahl von 545.000 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

RückkauftagAggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR)Börsenplatz
03.08.202664.09451,1891XETA
03.08.202610.49951,1287TQEX
03.08.202654.86251,1734CEUX
03.08.202610.54551,2377AQEU
04.08.202633.65650,9825XETA
04.08.202618.02950,7884TQEX
04.08.202663.31450,8047CEUX
04.08.20265.00150,9427AQEU
05.08.202625.27350,8448XETA
05.08.20267.99550,7869TQEX
05.08.202639.59650,7790CEUX
05.08.20262.13650,8171AQEU
06.08.202635.10151,1926XETA
06.08.202611.47051,1934TQEX
06.08.202649.52651,2112CEUX
06.08.20263.90351,2416AQEU
07.08.202644.67551,5317XETA
07.08.20268.99251,5020TQEX
07.08.202650.77651,5135CEUX
07.08.20265.55751,5265AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 7. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 545.000 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com

10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet:www.basf.com
LEI Code:529900PM64WH8AF1E917
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