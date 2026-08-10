EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
10.08.2026 / 08:47 CET/CEST
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Im Zeitraum vom 3.August 2026 bis einschließlich 7.August 2026 wurden insgesamt 117.250 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
|Datum
|Gesamtzahl
der erworbenen Aktien
|Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)
|Aggregiertes
Volumen (€)
|Handelsplatz
|03.08.2026
|26.500
|162,1053
|4.295.790,45
|XETR
|04.08.2026
|18.000
|163,0715
|2.935.287,00
|XETR
|05.08.2026
|18.500
|163,1366
|3.018.027,10
|XETR
|06.08.2026
|18.250
|163,6229
|2.986.117,93
|XETR
|07.08.2026
|36.000
|161,6569
|5.819.648,40
|XETR
|Gesamt
|117.250
|162,5149
|19.054.870,88
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|LEI Code:
|LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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