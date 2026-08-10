EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



10.08.2026 / 08:47 CET/CEST

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Im Zeitraum vom 3.August 2026 bis einschließlich 7.August 2026 wurden insgesamt 117.250 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 03.08.2026 26.500 162,1053 4.295.790,45 XETR 04.08.2026 18.000 163,0715 2.935.287,00 XETR 05.08.2026 18.500 163,1366 3.018.027,10 XETR 06.08.2026 18.250 163,6229 2.986.117,93 XETR 07.08.2026 36.000 161,6569 5.819.648,40 XETR Gesamt 117.250 162,5149 19.054.870,88

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberg Materials AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg Deutschland Internet: www.heidelbergmaterials.com LEI Code: LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

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