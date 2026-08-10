EQS-CMS: HELIOS SOLAR AG: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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Thema: Erneuerbare Energien
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HELIOS SOLAR AG / Herkunftsstaat
HELIOS SOLAR AG: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäß § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

10.08.2026 / 15:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die HELIOS SOLAR AG gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Deutschland der Herkunftsstaat ist.

10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HELIOS SOLAR AG
Marienplatz 2
80331 München
Deutschland
Internet:www.heliossolarag.com
LEI Code:894500Q0LUCCFE8R5J14
Ende der MitteilungEQS News-Service

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