EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

10.08.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 26.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 7. August 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 141.900 Aktienerworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der erworbenen Aktien% Anteil am GrundkapitalGewichteter Durchschnitts-preis (in EUR)Erworbenes Volumen (in EUR)Handelsplatz
(MIC-Code)
03.08.20261.6030,00%89,0097142.683AQEU
03.08.20266.3060,00%89,0341561.449CEUX
03.08.20262.5350,00%89,0673225.786TQEX
03.08.202618.0560,01%89,17851.610.207XETA
04.08.20263.0610,00%90,1881276.066AQEU
04.08.20266.5320,00%89,9744587.713CEUX
04.08.20262.1100,00%89,8551189.594TQEX
04.08.202616.8970,01%90,01391.520.965XETA
05.08.20261.0000,00%91,233891.234AQEU
05.08.20265.0000,00%91,2566456.283CEUX
05.08.20268000,00%91,217072.974TQEX
05.08.202621.3000,02%91,26381.943.919XETA
06.08.20261.9100,00%92,1931176.089AQEU
06.08.20266.4900,00%92,2202598.509CEUX
06.08.20261.2080,00%92,3219111.525TQEX
06.08.202618.4920,01%92,21871.705.308XETA
07.08.20261.8810,00%92,2660173.552AQEU
07.08.20267.5560,01%92,2539697.070CEUX
07.08.20262.5640,00%92,2183236.448TQEX
07.08.202616.5990,01%92,20221.530.464XETA
Gesamt141.9000,10%90,964312.907.836 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 7. August 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 3.240.844 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 10. August 2026

Symrise AG

Der Vorstand

10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
LEI Code:529900D82I6R9601CF26
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