EQS-DD: ATOSS Software SE: Pritim Kumar Krishnamoorthy, Erwerb von 1.754 Aktien der ATOSS Software SE (ISIN DE0005104400) als Teil der aktienbasierten Vergütung aufgrund des Vestings von 3.984 ...

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.08.2026 / 15:29 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Pritim Kumar
Nachname(n):Krishnamoorthy

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

ATOSS Software SE

b) LEI

529900Q9G9280ADNOA39 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005104400

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 1.754 Aktien der ATOSS Software SE (ISIN DE0005104400) als Teil der aktienbasierten Vergütung aufgrund des Vestings von 3.984 Restricted Stock Units (LTI-RSU) im Rahmen der anteiligen Abwicklung der LTI-RSU.
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
87,5504 EUR153.563,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
87,5504 EUR153.563,40 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Deutschland
Internet:www.atoss.com
LEI Code:529900Q9G9280ADNOA39
Ende der MitteilungEQS News-Service

106430 10.08.2026 CET/CEST

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