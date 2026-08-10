EQS-DD: ATOSS Software SE: Pritim Kumar Krishnamoorthy, Erwerb von 1.754 Aktien der ATOSS Software SE (ISIN DE0005104400) als Teil der aktienbasierten Vergütung aufgrund des Vestings von 3.984 ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.08.2026 / 15:29 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Pritim Kumar
|Nachname(n):
|Krishnamoorthy
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|ATOSS Software SE
b) LEI
|529900Q9G9280ADNOA39
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005104400
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 1.754 Aktien der ATOSS Software SE (ISIN DE0005104400) als Teil der aktienbasierten Vergütung aufgrund des Vestings von 3.984 Restricted Stock Units (LTI-RSU) im Rahmen der anteiligen Abwicklung der LTI-RSU.
|Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|87,5504 EUR
|153.563,40 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|87,5504 EUR
|153.563,40 EUR
e) Datum des Geschäfts
|10.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ATOSS Software SE
|Rosenheimer Str. 141 h
|81671 München
|Deutschland
|Internet:
|www.atoss.com
|LEI Code:
|529900Q9G9280ADNOA39
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106430 10.08.2026 CET/CEST