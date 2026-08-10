EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.08.2026 / 08:37 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Philipp Nachname(n): von Hirschheydt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

AUMOVIO SE

b) LEI

391200IGI9RQ7VTOK384

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000AUM0V10

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 36,49767 EUR 101.098,55 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 36,49767 EUR 101.098,5500 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: AUMOVIO SE Guerickestraße 7 60488 Frankfurt am Main Deutschland Internet: https://www.aumovio.com/ LEI Code: 391200IGI9RQ7VTOK384

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