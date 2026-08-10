EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Erwerb: Diese Meldung stellt eine Berichtigung der Meldung vom 30.07.2026 hinsichtlich der Anzahl der Aktien dar, die dort enthaltenen Anmerkungen gelten ...

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.08.2026 / 18:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: ENNOCONN CORPORATION

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Fu-Chuan
Nachname(n): Chu
Position: Aufsichtsrat

b) Berichtigung
Berichtigt wird die Anzahl der Aktien, weil in der Schlussmeldung der Zahlstelle 179.027 fristgerecht angediente Kontron-Aktien nicht berücksichtigt waren.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Kontron AG

b) LEI
5299002PSXXMVHB26433 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000A0E9W5

b) Art des Geschäfts
Erwerb: Diese Meldung stellt eine Berichtigung der Meldung vom 30.07.2026 hinsichtlich der Anzahl der Aktien dar, die dort enthaltenen Anmerkungen gelten gleichermaßen.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
23,5 EUR 11.616.445 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
23,5000 EUR 11.616.445,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
27.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


10.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Internet: https://www.kontron.com
LEI Code: 5299002PSXXMVHB26433

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106452  10.08.2026 CET/CEST

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