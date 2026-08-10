EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Erwerb: Diese Meldung stellt eine Berichtigung der Meldung vom 30.07.2026 hinsichtlich der Anzahl der Aktien dar, die dort enthaltenen Anmerkungen gelten ...
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.08.2026 / 18:40 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Berichtigung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|ENNOCONN CORPORATION
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Fu-Chuan
|Nachname(n):
|Chu
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Berichtigung
|Berichtigt wird die Anzahl der Aktien, weil in der Schlussmeldung der Zahlstelle 179.027 fristgerecht angediente Kontron-Aktien nicht berücksichtigt waren.
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Kontron AG
b) LEI
|5299002PSXXMVHB26433
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000A0E9W5
b) Art des Geschäfts
|Erwerb: Diese Meldung stellt eine Berichtigung der Meldung vom 30.07.2026 hinsichtlich der Anzahl der Aktien dar, die dort enthaltenen Anmerkungen gelten gleichermaßen.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|23,5 EUR
|11.616.445 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|23,5000 EUR
|11.616.445,0000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|27.07.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
10.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.kontron.com
|LEI Code:
|5299002PSXXMVHB26433
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106452 10.08.2026 CET/CEST
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