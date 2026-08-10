EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN CORPORATION, Erwerb: Diese Meldung stellt eine Berichtigung der Meldung vom 30.07.2026 hinsichtlich der Anzahl der Aktien dar, die dort enthaltenen Anmerkungen gelten ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.08.2026 / 18:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: ENNOCONN CORPORATION

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Fu-Chuan Nachname(n): Chu Position: Aufsichtsrat

b) Berichtigung

Berichtigt wird die Anzahl der Aktien, weil in der Schlussmeldung der Zahlstelle 179.027 fristgerecht angediente Kontron-Aktien nicht berücksichtigt waren.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Kontron AG

b) LEI

5299002PSXXMVHB26433

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000A0E9W5

b) Art des Geschäfts

Erwerb: Diese Meldung stellt eine Berichtigung der Meldung vom 30.07.2026 hinsichtlich der Anzahl der Aktien dar, die dort enthaltenen Anmerkungen gelten gleichermaßen.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 23,5 EUR 11.616.445 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 23,5000 EUR 11.616.445,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

27.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Berichtigunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

10.08.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Kontron AG Industriezeile 35 4020 Linz Österreich Internet: https://www.kontron.com LEI Code: 5299002PSXXMVHB26433

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