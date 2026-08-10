EQS-DD: LEG Immobilien SE: Lars von Lackum, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.08.2026 / 11:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Lars
Nachname(n):von Lackum

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

LEG Immobilien SE

b) LEI

391200SO40AKONBO0Z96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000LEG1110

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
52,30 EUR26.202,30 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
52,30 EUR26.202,30 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:XGAT

10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:LEG Immobilien SE
Flughafenstraße 99
40474 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.leg-se.com
LEI Code:391200SO40AKONBO0Z96
Ende der MitteilungEQS News-Service

106428 10.08.2026 CET/CEST

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