EQS-DD: Limes Schlosskliniken AG: Henri B.F. Bennert, Verkauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.08.2026 / 08:26 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Henri B.F.
|Nachname(n):
|Bennert
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Gert
|Nachname(n):
|Frank
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Limes Schlosskliniken AG
b) LEI
|391200Z8HTYQVFL9IB58
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0JDBC7
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|570,00 EUR
|114.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|570,00 EUR
|114.000,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|07.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Limes Schlosskliniken AG
|Kaiser-Wilhelm-Ring 26
|50672 Köln
|Deutschland
|LEI Code:
|391200Z8HTYQVFL9IB58
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106408 10.08.2026 CET/CEST
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