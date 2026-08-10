EQS-DD: Limes Schlosskliniken AG: Henri B.F. Bennert, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.08.2026 / 08:26 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Henri B.F. Nachname(n): Bennert

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Gert Nachname(n): Frank Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Limes Schlosskliniken AG

b) LEI

391200Z8HTYQVFL9IB58

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0JDBC7

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 570,00 EUR 114.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 570,00 EUR 114.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

07.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Limes Schlosskliniken AG Kaiser-Wilhelm-Ring 26 50672 Köln Deutschland LEI Code: 391200Z8HTYQVFL9IB58

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