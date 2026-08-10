EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.08.2026 / 18:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Uwe
Nachname(n):Perbandt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Viromed Medical AG

b) LEI

894500XR05MYCVCCR171 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A40ZVN7

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
7,70 EUR385.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
7,70 EUR385.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

06.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Viromed Medical AG
Hauptstraße 105
25462 Rellingen
Deutschland
Internet:https://www.viromed-medical-ag.de/
LEI Code:894500XR05MYCVCCR171
Ende der MitteilungEQS News-Service

106432 10.08.2026 CET/CEST

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