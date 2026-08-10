EQS-News: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - 1. Zwischenmeldung

EQS-News: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - 1. Zwischenmeldung



10.08.2026 / 17:50 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung(EU) Nr.596/2014 und

Art.2 Abs.3 der Delegierten Verordnung(EU) Nr.2016/1052

Trostberg, 10. August 2026

1. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 7. August 2026 wurden insgesamt 20.156 Aktien der Alzchem Group AG im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025/2026 erworben, dessen Beginn am 03. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt worden war. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Rückkaufs bislang erworbenen Aktien beträgt damit 20.156 Stück. Der Erwerb erfolgte durch ein von der Alzchem Group AG beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

Die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen (exkl. Erwerbsnebenkosten), jeweils pro Tag, betrugen:

Handelsdatum Gesamtzahl

Aktien Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)1 Aggregiertes

Volumen (EUR)1 03.08.2026 - - - 04.08.2026 - - - 05.08.2026 6.724 161,87 1.088.411,20 06.08.2026 6.737 159,65 1.075.592,40 07.08.2026 6.695 159,49 1.067.802,40 Σ 20.156 160,34 3.231.806,00

1 Gerundet auf zwei Nachkommastellen

Diese Informationen sowie die detaillierten Informationen zu den einzelnen mit dem Rückkaufprogramm zusammenhängenden täglichen Geschäften sind auch auf der Website der Gesellschaft unter https://www.alzchem.com/de/investor-relations/aktie/#c18431 veröffentlicht.

Alzchem Group AG

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