EQS-News: electrovac AG bietet Webcast für Investoren am 14. August 2026 um 11:00 Uhr an

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electrovac AG bietet Webcast für Investoren am 14. August 2026 um 11:00 Uhr an



10.08.2026 / 08:00 CET/CEST

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electrovac AG bietet Webcast für Investoren am 14. August 2026 um 11:00 Uhr an

Informationen des Vorstands zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/2026 und zur aktuellen Geschäftsentwicklung

Online-Präsentation via Webcast für Aktionäre, Pressevertreter und Analysten

Salzweg, 10. August 2026 – Die electrovac AG (“electrovac”, die “electrovac Gruppe” oder das „Unternehmen“, ISIN DE000A420ZL4), ein Spezialist für hermetische Glas-Metall-Gehäuse zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Technik, lädt interessierte Investoren, Analysten, Privataktionäre und Pressevertreter anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025/2026 zur Online-Präsentation des Vorstands ein.

Im Webcast gibt CEO Dieter Thumfart einen Überblick zu den Geschäftszahlen 2025/2026 und ein Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung sowie zum Ausblick des Unternehmens. Im Anschluss wird es ebenfalls eine Fragerunde geben.

Eckdaten des electrovac-Webcasts

Freitag, 14. August 2026

Beginn: 11:00 Uhr

Dauer: 60 Minuten

Sprache: Deutsch

Registrierungslink für Teilnehmer: https://www.appairtime.com/de/event/537ca059-a7d8-44a7-ae58-447414c23a10

Über electrovac

Die electrovac AG mit Hauptsitz in Salzweg ist ein Spezialist für hermetische Gehäuse, der modernste Glas-Metall-Versiegelungsprodukte zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Technik herstellt. Rund 550 Mitarbeiter beschäftigt electrovac derzeit an vier Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich und Thailand und beliefert weltweit mehr als 250 Kunden. Die maßgeschneiderten Lösungen reichen von Nischenprodukten in Kleinserien bis hin zu Serienprodukten in großen Stückzahlen, die breite Anwendung in Elektronik, Sensorik und Aktorik finden. Dazu gehören Sicherheitssysteme wie Airbags und Gurtstraffer, Speziallösungen für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie, die in der Satellitentechnik oder bei militärischer Ausrüstung benötigt werden, sowie zahlreiche weitere Lösungen in den Bereichen Mobilität und Industrie. Mehr Informationen finden Sie unter www.electrovac.com.

Kontakt

electrovac AG

Anglstraße 4

94121 Salzweg, Deutschland



Investor Relations:

Frederic Hilke, Jonas Schneider

iron AG

E-Mail: ir@electrovac.com

Telefon: +49 (0) 221-914097-12

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Sprache: Deutsch Unternehmen: electrovac AG Anglstraße 4 94121 Salzweg Deutschland E-Mail: info@electrovac.com Internet: https://www.electrovac.com/ ISIN: DE000A420ZL4 WKN: A420ZL Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) LEI Code: 5299008TJ4LODTQQNQ85 EQS News ID: 2379490

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