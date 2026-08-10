EQS-News: EverYield AG nimmt Stellung zu außergewöhnlichen Kursbewegungen der Unternehmensanleihe

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EverYield AG nimmt Stellung zu außergewöhnlichen Kursbewegungen der Unternehmensanleihe



10.08.2026 / 12:13 CET/CEST

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Wien, 10. August 2026– Das Management der EverYield AG nimmt zu den außergewöhnlichen Kursbewegungen der EverYield AG Infrastruktur Unternehmensanleihe 2026/32(WKN: A4EVPH, ISIN: DE000A4EVPH1) in der vergangenen WocheStellung.

Die Kursbewegungen der vergangenen Handelstage haben keinerlei Einfluss bzw. stehen in keinem Zusammenhang mit der strategischen Ausrichtung oder der operativen Geschäftstätigkeit der EverYield AG. Der Gesellschaft sind derzeit keine operativen oder finanziellen Entwicklungen innerhalb des Unternehmens bekannt, die diese außergewöhnlichen Kursbewegungen erklären.

EverYield verfolgt ihre strategischen und operativen Ziele unverändert weiter. Auch die Verpflichtungen der Gesellschaft aus der Anleihe bestehen unverändert fort.

Die EverYield AG beobachtet die weitere Umsatz- und Kursentwicklung am Sekundärmarkt aufmerksam und wird ihre Gläubiger und den Kapitalmarkt über etwaige wesentliche neue Erkenntnisse aus den Kursbewegungen entsprechend informieren.

KONTAKT

MAXIMILIAN FISCHER

Head of Investor Relations

m.fischer@max-em.de

MANUEL TAVERNE

Co-Head of Investor Relations

m.taverne@max-em.de

Über die EverYield AG

Die EverYield AG entwickelt, finanziert und realisiert integrierte Energy Campusse, welche thermische Klärschlammverwertung, Phosphorrückgewinnung, erneuerbare Energieerzeugung und weitere nachhaltige Umwelttechnologien an einem Standort vereinen. Ziel des Unternehmens ist der Aufbau einer europaweit skalierbaren Infrastrukturplattform für die Energie- und Kreislaufwirtschaft sowie die Schaffung langfristiger ökologischer und wirtschaftlicher Werte für Investoren, Kommunen und Industrie.

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