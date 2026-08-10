EQS-News: Hypoport mit solidem Rohertragswachstum und deutlicher EBIT-Steigerung im ersten Halbjahr 2026

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Hypoport mit solidem Rohertragswachstum und deutlicher EBIT-Steigerung im ersten Halbjahr 2026



10.08.2026 / 07:10 CET/CEST

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Konzernergebnis H1/26

Hypoport mit solidem Rohertragswachstum und deutlicher EBIT-Steigerung im ersten Halbjahr 2026

Rohertrag um 5% yoy auf 138 Mio. € ausgebaut

EBIT zieht überproportional um 20% auf 19,3 Mio. € an

EBIT-Marge damit von 12% auf 14% gesteigert

Berlin, 10. August 2026: Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Rohertrag der Hypoport-Gruppe um 5% gegenüber H1/25 auf 138 Mio. €. Die EBIT-Marge bezogen auf den Rohertrag erhöhte sich von 12% auf 14%. Zu diesem profitablen Wachstum haben alle drei Segmente beigetragen.

Im Segment Real Estate & Mortgage Platforms lag das Volumen der privaten Immobilienfinanzierung und damit der Rohertrag dieser Geschäftsmodelle auf dem Niveau des sehr erfolgreichen Vorjahreszeitraums, während die Roherträge der Bewertungsplattform VALUE deutlich anstiegen. Der Segmentrohertrag erhöhte sich gegenüber dem guten Vorjahreswert um 4% auf 85 Mio. €, was zu einer EBIT-Verbesserung von 4% auf 24 Mio. € führte.

Im Segment Financing Platforms wuchsen die Geschäftsmodelle in der Wohnungswirtschaft, hier insbesondere die ERP-Lösung WOWIPORT, und in der Unternehmensfinanzierung, was zu einem Rohertragsanstieg führte. Das Umfeld im Ratenkreditgeschäft war hingegen durch restriktivere Banken geprägt, was einen Rohertragsrückgang zur Folge hatte. Der kumulierte Segmentrohertrag stieg insgesamt um 5% auf 34 Mio. € und das EBIT verbesserte sich, ausgehend von einem eher schwachen Vorjahreszeitraum, deutlich um 35% auf 2,4 Mio. €.

Das Segment Insurance Platforms verzeichnete bei einem positiven EBIT eine weitere Verbesserung des Rohertrags um 10% auf 17 Mio. € im ersten Halbjahr 2026, insbesondere durch das Plattformgeschäft.

Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender der Hypoport SE zeigt sich mit dem ersten Halbjahr 2026 zufrieden: „Wir haben für unsere Geschäftsmodelle zur Immobilien- und Unternehmensfinanzierung nach dem Zinssprung im März und dem damit verbundenen äußerst erfolgreichen Q1 die erwartbare Entschleunigung im zweiten Quartal 2026 erlebt, sodass sich insgesamt ein solides Halbjahresergebnis 2026 erwirtschaften ließ.“ Mit Blick auf die Gesamtjahresprognose ergänzt Slabke: „Die geopolitischen Spannungen des ersten Halbjahres könnten bei einer Fortsetzung das Marktumfeld im zweiten Halbjahr noch negativ beeinflussen, jedoch werden wir, wie schon im ersten Halbjahr, Marktanteile gewinnen und durch das Wachstum der letzten noch verlustreichen Gesellschaften positive Impulse für das Konzern-EBIT erzielen. Zudem wird aufgrund der starken Saisonalität von wesentlichen Geschäftsmodellen das Q4, wie in den vergangenen Jahren, wieder einen hohen EBIT-Beitrag zum Gesamtjahresergebnis beisteuern, sodass wir unsere Prognose von mindestens 280 Mio. € Rohertrag und 40-55 Mio. € EBIT bestätigen.“

Die Geschäftsentwicklung der Hypoport-Gruppe zeigt sich in den wesentlichen Kennzahlen, welche sich wie folgt entwickelt haben:

(Angaben in Mio. €) H1

2026 H1

2025 Verän-derung Q2

2026 Q2

2025 Verän-derung Umsatz 319,4 305,0 5% 150,1 145,8 3% Rohertrag 137,5 130,4 5% 66,5 64,4 3% davon Real Estate & Mortgage Platforms 84,9 81,4 4% 41,4 40,3 3% davon Financing Platforms 34,2 32,6 5% 16,6 16,2 3% davon Insurance Platforms 17,2 15,7 10% 7,9 7,5 5% davon Holding & Überleitung 1,2 0,8 61% 0,6 0,4 45% EBITDA 36,1 33,6 8% 15,8 16,1 -2% EBIT 19,3 16,0 20% 7,3 7,4 -2% davon Real Estate & Mortgage Platforms 23,9 22,9 4% 10,2 10,2 -1% davon Financing Platforms 2,4 1,8 35% 0,3 1,3 -73% davon Insurance Platforms 1,1 -0,3 438% 0,5 -0,5 200% davon Holding & Überleitung -8,1 -8,3 3% -3,8 -3,6 -5% EBIT-Rohertragsmarge 14,1 12,3 +1,8 PP 10,9 11,5 -0,6 PP Konzernergebnis (Aktionäre Hypoport SE) 13,0 10,3 26% 5,2 4,8 7% Ergebnis pro Aktie in Euro 1,96 1,54 27% 0,78 0,72 8%

Über die Hypoport SE

Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren über 2.000 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Wohnungs- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in drei operative Segmente: Real Estate & Mortgage Platforms, Financing Platforms und Insurance Platforms.

Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für private Immobilienfinanzierungen. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Finanzvertriebe. Neben Europace fördern die Joint Ventures Finmas (Sparkassenorganisation), Genopace (Genossenschaftlicher Verbund), Starpool (Deutsche Bank) und Baufinex (Bausparkasse Schwäbisch Hall) das Wachstum des Kreditmarktplatzes in unterschiedlichen Zielgruppen. Mit Dr. Klein gehört das größte Franchisesystem für die anbieterunabhängige Beratung von Verbrauchern zu Immobilienfinanzierungen ebenso zum Segment. Der Maklerpool Qualitypool, die Vermarktungsplattform für bankverbundene Immobilienmakler FIO und die Immobilienbewertungsplattform Value AG ergänzen die Wertschöpfungskette des privaten Immobilienerwerbs.

Das Segment Financing Platforms bündelt alle Technologie- und Beratungsunternehmen der Hypoport-Gruppe für Finanzierungsprodukte außerhalb der privaten Immobilienfinanzierung insbesondere in der Wohnungswirtschaft (Dr. Klein WoWi und FIO Finance), der Unternehmensfinanzierung (REM Capital) und im Ratenkredit (Europace).

Das Segment Insurance Platforms betreibt mit Smart Insur eine internetbasierte B2B-Plattform für tarifierbare Privat- und Gewerbeversicherungen unterstützt vom Maklerpool Qualitypool sowie dem Assekuradeur Sia. Das Angebot wird ergänzt um ePension, einer Plattform für betriebliche Vorsorgeprodukte und Corify, einer Plattform für die Ausschreibung und Verwaltung von Industrieversicherungen.

Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im Auswahlindex SDAX oder MDAX vertreten.

Kontakt:

Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO

Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

E-Mail: ir@hypoport.de



Hypoport SE

Heidestraße 8

10557 Berlin

www.hypoport.de



Finanzkalender 2026:

16. März 2026: Gesamtjahresergebnis 2025 (vorläufig)

30. März 2026: Gesamtjahresergebnis 2025 (final)

11. Mai 2026: Q1 Zwischenmitteilung 2026

10. August 2026: Halbjahresbericht 2026

09. November 2026: Q3 Zwischenmitteilung 2026

Angaben zur Aktie:

ISIN DE 0005493365

WKN 549336

Börsenkürzel HYQ

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Hypoport SE Heidestraße 8 10557 Berlin Deutschland Telefon: +4930420861942 E-Mail: ir@hypoport.de Internet: www.hypoport.de ISIN: DE0005493365 WKN: 549336 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 391200GNIFXXP6KRYQ46 EQS News ID: 2379622

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