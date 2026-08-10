EQS-News: Primary Hydrogen kündigt vollständig finanziertes und genehmigtes Explorations- und Erstbohrprogramm für 2026 auf Wicheeda North an

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Primary Hydrogen kündigt vollständig finanziertes und genehmigtes Explorations- und Erstbohrprogramm für 2026 auf Wicheeda North an



10.08.2026 / 02:15 EST/EDT

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PrimaryHydrogenkündigtvollständigfinanziertesundgenehmigtesExplorations-und Erstbohrprogramm für 2026 auf Wicheeda North an

Calgary,Alberta– 10. August 2026 – Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FWB: 83W, OTCQB: HNATF) (das „Unternehmen“ oder „Primary“) freut sich bekannt zu geben, dass es ein vollständig finanziertes und genehmigtes Arbeitsprogramm für das Seltenerdelement-Projekt Wicheeda North in British Columbia (die „Liegenschaft“ oder „WicheedaNorth“) für das Jahr 2026 zusammengestellt hat. Höhepunkt des Programms werden die ersten in der Geschichte der Liegenschaft durchgeführten Bohrungen sein. Vor Beginn des Bohrprogramms werden geochemische Bodenprobenahmen und eine radiometrische Luftvermessung durchgeführt; die Bohrungen mit einer geplanten Länge von etwa 1.500 Metern sollen im Herbst 2026 abgeschlossen werden.

HighlightsdesvorgesehenenArbeitsprogramms

Erste Bohrungen auf der Liegenschaft – ca. 1.500 Meter, geplante Fertigstellung im Herbst 2026

Fünfjährige Genehmigung für bis zu 70 Bohrstandorte – ermöglicht die Durchführung des Programms für 2026 sowie nachfolgender Programme bis einschließlich 2030, ohne dass weitere Anträge auf Betriebsgenehmigungen eingereicht werden müssen

Keine zusätzliche Finanzierung erforderlich – Finanzierung erfolgt aus der früheren Critical Mineral Flow- Through-Finanzierung des Unternehmens, wie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 23. Juni 2026 und 8. Juli 2026 in Bezug auf dieses Gebiet angekündigt wurde. Die Erlöse daraus werden weiterhin als Barvermögen gehalten

Zwei noch nicht erprobte Ziele – das Programm für 2025 hat zwei hochprioritäre REE-Anomalien-Cluster auf der Liegenschaft identifiziert, von denen bisher noch keiner durch Bohrungen untersucht wurde

Vorabsequenzierung zur Eingrenzung der Ziele vor Beginn der Bohrungen – Bodenchemie und eine radiometrische Luftvermessung gehen der Auswahl der Bohransatzpunkte voraus

„Wicheeda North ist genehmigt und finanziert, daher ging es in diesem Jahr um die Reihenfolge der Maßnahmen“, sagte der Chief Executive Officer von Primary Hydrogen, David Jackson. „Wir führen die Probenahmen und die luftgestützte Vermessung vor dem Einsatz der Bohranlage durch, damit die Bohrlöcher auf der Grundlage der besten uns zur Verfügung stehenden Informationen platziert werden können. Ich würde lieber ein paar Wochen damit verbringen, die Ziele zu verfeinern, als frühzeitig zu mobilisieren und Vermutungen anzustellen. Die Genehmigung gilt für fünf Jahre und umfasst siebzig Bohrstandorte, was uns eine Planung weit über eine einzelne Saison hinaus ermöglicht.“

Arbeitsprogramm2026

Das Programm wurde so geplant, dass jede Phase die Zielauswahl für die nachfolgende Phase schrittweise eingrenzt, wobei die bodengeochemischen Untersuchungen und die luftgestützte radiometrische Vermessung vor den Bohrungen abgeschlossen werden und die Bohrziele erst nach der Auswertung der kombinierten Ergebnisse ausgewählt werden.

Geochemische Bodenprobenahme. Die Infill-Probenahme zielt darauf ab, den Probenabstand innerhalb der bestehenden Bodenprobenraster des Unternehmens zu verringern, um die Ausdehnung und den Gehalt der während der Feldsaison 2025 identifizierten Anomalien besser abzugrenzen. Mit der Erweiterungsprobenahme soll die Abdeckung über die aktuellen Rastergrenzen hinaus ausgedehnt werden, um festzustellen, ob diese Anomalien abgegrenzt sind oder weiterhin offenbleiben.

Luftgestützte radiometrische Vermessung. Mit Hilfe von Gammastrahlen-Spektrometrie-Vermessungen werden die Kalium-, Uran- und Thoriumkanäle gemessen. Seltenerdhaltige Karbonatite weisen häufig erhöhte Thoriumwerte auf, wodurch die Thoriumreaktion als anerkanntes Instrument zur Zieleingrenzung für Lagerstätten dieses Typs dient. Da das Unternehmen die Liegenschaft zuvor so interpretiert hat, dass sie eine größere Deckschichttiefe aufweist als die benachbarte Lagerstätte, soll die Vermessung dazu dienen, den Zielbereich einzugrenzen, anstatt isoliert Bohrlöcher zu definieren.

Bohrungen. Ein erstes Bohrprogramm von etwa 1.500 Metern ist geplant und soll im Herbst 2026 abgeschlossen werden. Die Bohrziele sollen nach Abschluss der oben beschriebenen Oberflächenprogramme ausgewählt werden, wobei regionale LiDAR-Erfassungen, historische geophysikalische Daten und die Ergebnisse der vom Unternehmen im Jahr 2025 durchgeführten Untersuchung einbezogen werden. Eine Ausschreibung wurde an Bohrunternehmen versandt.

DasProjektWicheedaNorth

Wicheeda North umfasst neun zusammenhängende Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von 2.138 Hektar (21,1 Quadratkilometer) im nördlichen Teil der Cariboo Mining Division in British Columbia. Die Liegenschaft liegt innerhalb des Rocky Mountain Trench, eines strukturellen Korridors, der bekanntermaßen Karbonatit- Intrusionen beherbergt, die mit Seltenerdelement-Mineralisierungen in Verbindung stehen. Das Unternehmen verfügt über eine Option zum Erwerb einer 75-prozentigen Beteiligung an der Liegenschaft; bislang wurden auf der Liegenschaft noch keine Bohrungen durchgeführt.

Im November 2025 berichtete das Unternehmen über die Ergebnisse einer luftgestützten geophysikalischen Untersuchung und eines geochemischen Bodenprobenahmeprogramms, die während der Feldsaison 2025 abgeschlossen wurden. Dabei wurden zwei Anomalien-Cluster mit hoher Priorität für Seltene Erden identifiziert – Grid A-South im nordöstlichen Teil der Liegenschaft und Grid D-South im östlichen Teil –, die die höchsten Seltenerdwerte darstellen, die jemals in den Bodendaten der gesamten Liegenschaft verzeichnet wurden. Keiner dieser Cluster wurde bisher durch Bohrungen untersucht. Das Unternehmen berichtete ferner, dass die Hintergrundwerte für Seltene Erden in Wicheeda North niedriger sind als die im benachbarten Wicheeda- Vorkommen beobachteten Werte, was es als Hinweis auf eine größere Mächtigkeit der Deckschicht interpretiert hat.

Die Liegenschaft liegt etwa 5 Kilometer nordwestlich der von Defense Metals Corp. gehaltenen Seltenerdlagerstätte Wicheeda. Im Februar 2026 wählte das Critical Minerals Office der Provinz British Columbia das die Wicheeda-Lagerstätte umfassende Projekt für eine Förderung im Rahmen seiner Advanced Project Initiative aus. Dabei handelte es sich um das einzige Seltenerdprojekt unter den drei ausgewählten Projekten (Pressemitteilung von Defense Metals Corp. vom 23. Februar 2026). Seitdem wurden Bundesmittel für eine 60 Kilometer lange Hochspannungsleitung zur Versorgung dieses Projekts unter Auflagen bewilligt (Pressemitteilung von Defense Metals Corp. vom 4. März 2026). Das Unternehmen hält keine Anteile an der Lagerstätte Wicheeda. Mineralvorkommen und Explorationsergebnisse auf benachbarten Liegenschaften sind nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung auf der Liegenschaft des Unternehmens, und auf Wicheeda North wurde keine Mineralressource geschätzt.

Das Unternehmen verfügt über eine Genehmigung gemäß dem Mines Act für Wicheeda North, die auf mehrjähriger, flächenbezogener Basis für eine Laufzeit von fünf Jahren bis 2031 erteilt wurde und Oberflächenbohrungen an bis zu 70 Standorten sowie Schürfgrabenarbeiten und 8 Kilometer Explorationszugangswege erlaubt. Das Programm für 2026 und die nachfolgenden Programme bis 2030 können dementsprechend ohne einen weiteren Antrag auf eine Arbeitsgenehmigung fortgesetzt werden.

QualifiziertePerson

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Christopher Michael Longton, AIPG CPG #11958, Vice President Exploration des Unternehmens, einer „qualifizierten Person“ im Sinne des National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Als leitender Angestellter des Unternehmens gilt Herr Longton im Sinne des National Instrument 43-101 nicht als unabhängig vom Unternehmen.

ÜberPrimaryHydrogenCorp.

Primary Hydrogen hat es sich zur Aufgabe gemacht, natürliche Wasserstoffressourcen zu explorieren und zu erschließen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Projekte in den USA und in ganz Kanada, darunter die Projekte Blakelock, Hopkins, Mary’s Harbour, Point Rosie, Crooked Amphibolite, Coquihalla und Cogburn. Primary hält eine Option auf den Erwerb einer 75 %igen Beteiligung am Wasserstoff-REE-Projekt Wicheeda North, das in British Columbia liegt.

FÜRWEITEREINFORMATIONENWENDENSIESICHBITTEAN:

Dave Jackson

Chief Executive Officer Primary Hydrogen Corp.

E-Mail: dave@primaryh2.com

HINWEISZUZUKUNFTSGERICHTETENINFORMIERUNGEN

DiesePressemitteilungenthält„zukunftsgerichteteInformationen“und„zukunftsgerichteteAussagen“imSinneder geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehörenAussagenbezüglich:(i)desUmfangs,derMethodik,derAbfolgeunddesZeitplansdesArbeitsprogramms des Unternehmens für 2026 bei Wicheeda North, einschließlich der geplanten geochemischen Bodenprobenahmen, der radiometrischen Flugmessungen und des ersten Bohrprogramms; (ii) des voraussichtlichen Umfangs und des Abschlussws des Bohrprogramms im Herbst 2026; (iii) der Erwartung des Unternehmens, dass der Abschluss des Programms die verbleibenden Anforderungen an die Explorationsausgaben gemäß dem Wicheeda-North-Optionsvertrag erfüllen wird; (iv) der ausreichenden VerfügbarkeitderbestehendenFinanzmitteldesUnternehmens,umdasProgrammohnezusätzlicheFinanzierung abzuschließen;(v)desNutzens dergeplanten radiometrischen VermessungbeiderEingrenzungvonBohrzielen; (vi) der Berichterstattung über die Ergebnisse und die Auswahl von Bohrzielen; und (vii) der Fähigkeit des Unternehmens, im Rahmen der bestehenden Genehmigung aufeinanderfolgende Programme durchzuführen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die zwar zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen,wirtschaftlichenundwettbewerblichenUnsicherheitenundUnwägbarkeitenunterliegen.Zudiesen Annahmengehörenunteranderem: dassdas Programmfür2026imWesentlichenwiegeplantundinnerhalbder im Optionsvertrag festgelegten Frist abgeschlossen wird; dass die im Rahmen des Programms anfallenden AusgabenalsExplorationsausgabenimSinnediesesVertragsgelten;dassdasUnternehmenüberdiefinanziellen Mittel, Auftragnehmer, Ausrüstung und den Zugang zu den Grundstücken verfügt, die zur Durchführung des Programms erforderlich sind; dass Bohrunternehmen undAusrüstung bei Bedarf zur Verfügung stehen; dass die Geländebedingungen und Wetterbedingungen die geplantenArbeiten zulassen; und dass das Unternehmen die Compliance mit den Auflagen seiner Genehmigung gemäß dem Bergbaugesetz weiterhin erfüllt.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden und stellen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: dass sich das Arbeitsprogramm verzögern, in seinem Umfang reduziert werden oder nicht wie geplant abgeschlossen werden könnte; dass möglicherweise kein Bohrunternehmen zu akzeptablen Bedingungen oder innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens gewonnen werden kann; dass die angefallenen Ausgaben möglicherweise nicht gemäß dem Optionsvertrag anrechenbar sind oder nicht in der erwarteten Höhe erfasst werden; dass das Unternehmen dieAusgabenanforderungen möglicherweise nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist erfüllt und die Option daher möglicherweise nicht unverfallbar wird; dass die geplante radiometrische Untersuchung möglicherweise keine verwertbaren Ergebnisse liefert, unter anderem aufgrund der Tiefe des Deckgesteins, der Vegetation oder der Bodenverhältnisse; dass bei Probenahmen und Bohrungen möglicherweise keine Mineralisierungidentifiziertwird,dieweitereAusgabenrechtfertigt;derfrüheEntwicklungsstanddesGrundstücks, auf dem noch keine Mineralressource geschätzt und noch keine Bohrungen durchgeführt wurden; dass Explorationsergebnisse auf benachbarten Grundstücken nicht auf das Grundstück des Unternehmens schließen lassen; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, die für Arbeiten über das beschriebene Programm hinaus erforderliche Finanzierung zu beschaffen. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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