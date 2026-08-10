EQS-News: Revolut erhält französische Banklizenz

Emittent / Herausgeber: Revolut Bank UAB / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung/Strategische Unternehmensentscheidung

Revolut erhält französische Banklizenz



10.08.2026 / 09:00 CET/CEST

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Revolut erhält französische Banklizenz

Die Revolut Bank S.A. (RBSA) hat nach einer gemeinsamen Prüfung durch die Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) und die Europäische Zentralbank (EZB) eine Vollbanklizenz erhalten. Die Entscheidung wurde formell vom EZB-Rat verabschiedet und markiert einen historischen Meilenstein in Revolut’s europäischer Entwicklung.

Revolut hat bereits 30 Millionen Kunden in Westeuropa, davon kamen allein 2025 fast 8 Millionen neu hinzu. Die französische Banklizenz stärkt die Position der Gruppe als eine der größten Privatkundenbanken Europas.

Die litauische Einheit von Revolut, die Revolut Bank UAB, bleibt ein zentraler Bestandteil der Konzernstruktur. Beide Einheiten unterstehen der Aufsicht der Europäischen Zentralbank im Rahmen eines auf Skalierung ausgelegten Dual-Hub-Modells.



Paris, 10. August 2026 - Revolut, das globale Fintech-Unternehmen mit mehr als 75 Kunden weltweit, hat heute bekannt gegeben, dass die Revolut Bank S.A. (RBSA) eine Vollbanklizenz erhalten hat. Die Entscheidung folgt auf eine gemeinsame Prüfung durch die ACPR, die französische Aufsichtsbehörde und die Europäische Zentralbank, und wurde formell vom EZB-Rat verabschiedet.

Die Lizenz kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Revolut seine Verwurzelung in Westeuropa weiter festigt. Im vergangenen Jahr hat sich das Unternehmen verpflichtet, mehr als eine Milliarde Euro in die Region zu investieren, stellt mehr als 600 Mitarbeiter in seinen westeuropäischen Märkten ein und hat die Eröffnung seiner neuen westeuropäischen Zentrale in Paris für 2027 bestätigt. Dort agiert Revolut unter einem erfahrenen Führungsteam, zu dem unter anderem Frédéric Oudéa, Aufsichtsratsvorsitzender der Revolut Bank S.A., und Béatrice Cossa-Dumurgier, CEO für Westeuropa, gehören.

Mit rund 30 Millionen Kunden ist Westeuropa die größte und am schnellsten wachsende Region von Revolut. Allein im vergangenen Jahr hat Revolut fast 8 Millionen Kunden in diesen Märkten gewonnen. Gleichzeitig beherbergt die Region eine der am schnellsten wachsenden Business-Banking-Plattformen Europas: Revolut Business bedient Hunderttausende Unternehmen quer über den Kontinent, von Freelancern bis hin zu Großunternehmen. Die französische Lizenz schafft die Grundlage dafür, diese Kundenbasis auf höchstem regulatorischem und operativen Niveau zu bedienen, und festigt zugleich den Anspruch, Europas größte und vertrauenswürdigste Bank zu werden - aufgebaut auf lokaler Relevanz, regulatorischem Vertrauen und kontinuierlicher Produktinnovation.

Operative Umsetzung und nächste Schritte

Die Revolut Bank S.A. wird schrittweise starten, Kunden innerhalb Europas zu bedienen, beginnend mit Frankreich. Weitere europäische Märkte, darunter Deutschland, Irland, Italien, Portugal und Spanien, werden in den kommenden Expansionsschritten folgen.

Die litauische Einheit von Revolut, die Revolut Bank UAB, bleibt zentraler Bestandteil der Geschäftstätigkeit für den restlichen Europäischen Wirtschaftsraum. Dieses europäische Dual-Hub-Modell ist darauf ausgelegt, das Wachstum von Revolut über den gesamten Kontinent hinweg zu unterstützen, wobei beide Einheiten der Kontrolle ihrer jeweiligen zuständigen nationalen Aufsichtsbehörde sowie der Europäischen Zentralbank unterliegen.

Die neue Struktur wird es Revolut ermöglichen, die Lokalisierung seiner Produkte zu beschleunigen und gleichzeitig die alltägliche Bankbeziehung durch größere Nähe zu Kunden, Talenten und lokalen wirtschaftlichen Ökosystemen weiter zu vertiefen.

Europäisches Fundament, globale Ambitionen

Durch die Verbindung technologiegetriebener Agilität mit tief verankerten Bankenstandards zeigt Revolut, wie moderne Institutionen internationales Wachstum vorantreiben können. Mit Banklizenzen, auf beiden Seiten des Atlantiks und einer Präsenz in 40 Märkten liefert Revolut die Vorlage dafür, wie eine wirklich globale, in Europa gegründete Bank aussehen kann.

Nik Storonsky, Gründer und CEO von Revolut, kommentiert: „Diese Lizenz gibt uns die Grundlage, um die nächste Generation von Banking für mehr als 30 Millionen Kunden in Westeuropa aufzubauen. Frankreich hat sich zu einem führenden Finanzzentrum entwickelt, getragen von einem dynamischen Finanzökosystem und einem robusten regulatorischen Rahmen. Es ist die ideale Umgebung, um die nächste Wachstumsphase von Revolut zu erreichen und bringt uns unserem Ziel näher, eine der größten und vertrauenswürdigsten Banken Europas zu werden.”



Frédéric Oudéa, Aufsichtsratsvorsitzender von Revolut Westeuropa, sagt:„Der Erhalt der französischen Banklizenz ist ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung von Revolut als Bankengruppe. Er spiegelt unser langfristiges Engagement wider, eine Bank aufzubauen, die höchste Standards in Governance, Regulierung und Compliance erfüllt, sowie den konstruktiven Dialog, den wir mit den französischen und europäischen Behörden aufgebaut haben. Dieses Fundament wird uns dabei unterstützen, das Vertrauen von Kunden, Regulatoren und Partnern in der gesamten Region weiter zu stärken.”

Béatrice Cossa-Dumurgier, CEO Westeuropa bei Revolut, erklärt: „Dieser Erfolg spiegelt Monate enger Zusammenarbeit mit der ACPR und der Europäischen Zentralbank wider, deren strenge Standards uns geholfen haben, das richtige Fundament für langfristiges Wachstum in der Region zu schaffen. Wir sind dankbar für den konstruktiven Dialog, den wir während dieses gesamten Prozesses geführt haben. Jetzt richtet sich unser Fokus auf die Umsetzung. Dafür beginnen wir mit unseren Kunden in Frankreich, bevor wir schrittweise in ganz Westeuropa expandieren werden. Gleichzeitig können wir jetzt die Lokalisierung unserer Produkte und Dienstleistungen noch besser umsetzen, um die Bedürfnisse von Privat- und Geschäftskunden in jedem Markt noch besser zu erfüllen. Das ist der Beginn eines neuen Kapitels für Revolut.”

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Hinweis an die Redaktionen:

Die Revolut Bank S.A. (RBSA) ist von der ACPR und der Europäischen Zentralbank lizenziert und beaufsichtigt.

Die Revolut Bank UAB ist von der Bank von Litauen und der Europäischen Zentralbank lizenziert und beaufsichtigt. Sie fungiert weiterhin als tragende Säule für den Rest des Europäischen Wirtschaftsraums.

Über Revolut Bank UAB

Die Revolut Bank UAB ist eine lizenzierte europäische Bank – gegründet in der Republik Litauen, autorisiert und reguliert durch die Bank of Lithuania und die Europäische Zentralbank – und hilft Menschen dabei, mehr aus ihrem Geld zu machen. Im Jahr 2015 startete Revolut im Vereinigten Königreich mit Geldtransfer und Währungsumtausch. Heute nutzen mehr als 75 Millionen Kunden weltweit Dutzende innovative Revolut-Produkte und tätigen monatlich über eine Milliarde Transaktionen.

Mit unseren Privat- und Geschäftskonten geben wir Kunden mehr Kontrolle über ihre Finanzen und verbinden Menschen nahtlos auf der ganzen Welt.



Über Revolut Bank S.A

Revolut Bank S.A. (RBSA) ist eine lizenzierte europäische Bank - gegründet in Frankreich, autorisiert und reguliert durch die Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) und die Europäische Zentralbank - und hilft Menschen dabei, mehr aus ihrem Geld zu machen. Im Jahr 2015 startete Revolut im Vereinigten Königreich mit Geldtransfer und Währungsumtausch. Heute nutzen mehr als 75 Millionen Kunden weltweit Dutzende innovative Revolut-Produkte und tätigen monatlich über eine Milliarde Transaktionen.

Mit unseren Privat- und Geschäftskonten geben wir Kunden mehr Kontrolle über ihre Finanzen und verbinden Menschen nahtlos auf der ganzen Welt.

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