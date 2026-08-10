EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG
Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
10.08.2026 / 18:37 CET/CEST
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Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Wien, 10.8.2026
Überblick
☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Kontron AG
2. Grund der Mitteilung: Sonstiges
3. Meldepflichtige Person
Name: ENNOCONN Corporation
Sitz: Taipeh
Staat: Taiwan
4. Namen der Aktionäre: ENNOCONN Corporation
ENNOCONN INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD
ENNOCONN INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD
5. Datum der Schwellenberührung: 27.7.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
|
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)
|Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)
|
Summe von
7.A + 7.B in %
|
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
|Situation am
Tag der Schwellenberührung
|
28,84 %
|
19,53 %
|
48,36 %
|
63 860 568
|Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)
|
28,84 %
|
19,24 %
|
48,08 %
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
|
ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000A0E9W5
|55 726
|18 359 871
|0,09 %
|28,75 %
|Subsumme A
|18 415 597
|28,84 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
|
Art des Instruments
|
Verfalldatum
|
Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
|
Prozentanteil der Stimmrechte
|Subsumme B.1
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder Cash Settlement
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Eingelieferte Aktien
|n/a
|n/a
|Physisch
|12 468 867
|19,53 %
|Subsumme B.2
|12 468 867
|19,53 %
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
|Ziffer
|Name
|Direkt kontrolliert durch Ziffer
|Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%)
|Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%)
|Total von beiden (%)
|1
|ENNOCONN Corporation
|0,09 %
|19,53 %
|19,62 %
|2
|ENNOCONN INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD
|1
|2,39 %
|2,39 %
|3
|ENNOCONN INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD
|1
|26,36 %
|26,36 %
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Die Meldung versteht sich als Berichtigung der bisherigen Meldung vom 30. Juli 2026, in der fälschlicherweise aufgrund eines Fehlers bei der Zahlstelle 179.027 zum Verkauf eingereichten Kontron-Aktien zu wenig angegeben wurden.
Wien am 10.8.2026
10.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|https://www.kontron.com
|LEI Code:
|5299002PSXXMVHB26433
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2380286 10.08.2026 CET/CEST