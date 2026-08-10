EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG
Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

10.08.2026 / 18:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

Wien,  10.8.2026

 

Überblick

Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

 

1. Emittent: Kontron AG

2. Grund der Mitteilung: Sonstiges

3. Meldepflichtige Person
Name: ENNOCONN Corporation
Sitz: Taipeh
Staat: Taiwan

4. Namen der Aktionäre:  ENNOCONN Corporation
ENNOCONN INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD
ENNOCONN INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD

5. Datum der Schwellenberührung: 27.7.2026

 

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
28,84 %		  
19,53 %		  
48,36 %		  
63 860 568
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
28,84 %		  
19,24 %		  
48,08 %		  

 

 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien 		Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000A0E9W5 55 726 18 359 871 0,09 % 28,75 %
Subsumme A 18 415 597 28,84 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist 		Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
         
    Subsumme B.1    

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Eingelieferte Aktien n/a n/a Physisch 12 468 867 19,53 %
      Subsumme B.2 12 468 867 19,53 %

 

 

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 ENNOCONN Corporation   0,09 % 19,53 % 19,62 %
2 ENNOCONN INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD 1 2,39 %   2,39 %
3 ENNOCONN INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD 1 26,36 %   26,36 %
           

 

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

10. Sonstige Kommentare:

Die Meldung versteht sich als Berichtigung der bisherigen Meldung vom 30. Juli 2026, in der fälschlicherweise aufgrund eines Fehlers bei der Zahlstelle 179.027 zum Verkauf eingereichten Kontron-Aktien zu wenig angegeben wurden.

 

 Wien am  10.8.2026


10.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Internet: https://www.kontron.com
LEI Code: 5299002PSXXMVHB26433

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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