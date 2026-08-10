Ex-Kommandeur der Revolutionsgarde neuer Sekretär von Irans Sicherheitsrat

Dubai, 10. Aug (Reuters) - ⁠Der Iran hat die Führung seines einflussreichen Obersten Nationalen Sicherheitsrates neu besetzt. Zum Sekretär sei der frühere Kommandeur der Revolutionsgarde, Mohsen Resai, ernannt worden, teilte ein Sprecher von Präsident Massud Peseschkian am späten Sonntagabend mit. Resai löst Mohammed Baker Solkadr ab, der das Amt erst Ende März übernommen hatte. Ein Grund für den Wechsel wurde nicht genannt. Es war zunächst ‌unklar, ob die Personalie eine Änderung der Politik des Landes nach sich ziehen wird. Resai gilt als eine in der Öffentlichkeit deutlich präsentere Figur als sein Vorgänger Solkadr. Den Vorsitz des Sicherheitsrates hat der Präsident inne; ⁠Resai wurde auch zum ⁠Vize-Vorsitzenden des Rates ernannt.

Solkadr war Ende März für das Amt ernannt worden, nachdem sein Vorgänger Ali Laridschani bei einem Luftangriff während des von den USA und Israel begonnenen Krieges getötet worden war.

Der Oberste Nationale Sicherheitsrat koordiniert die Sicherheits- und Außenpolitik der Islamischen Republik. Ihm gehören neben Vertretern des geistlichen und politischen Oberhaupts Modschtaba Chamenei, der in allen Staatsangelegenheiten das letzte Wort hat, auch ranghohe Militärangehörige, Geheimdienstmitarbeiter und Regierungsvertreter an. In einem Dekret Chameneis vom Sonntag ‌wurde Resai zudem zu dessen Vertreter im Sicherheitsrat ernannt, an der Seite ‌des ebenfalls als Hardliner geltenden Said Dschalili. In dem Erlass wurden Resais "wertvolle Erfahrungen" gewürdigt, einschließlich seiner Rolle während des Iran-Irak-Krieges von 1980 bis 1988. In demselben Dekret ernannte Chamenei Solkadr zu seinem politischen Berater. Chamenei ist der Sohn des langjährigen Obersten Führers ⁠Ajatollah Ali Chamenei. Dieser wurde zu Beginn des jüngsten Krieges getötet, der mit den gemeinsamen Angriffen der USA und ‌Israels auf den Iran am 28. Februar seinen Anfang nahm.

Der ⁠71-jährige Resai kommandierte von 1981 bis 1997 die überaus mächtige Revolutionsgarde des Irans, auch während eines Großteils des Iran-Irak-Krieges. Später war er mehr als zwei Jahrzehnte lang Sekretär des Schlichtungsrates und von 2021 bis 2023 unter dem Präsidenten Ebrahim Raisi, einem Hardliner, Vizepräsident für Wirtschaftsangelegenheiten. Resai hat an der Universität Teheran ‌in Wirtschaftswissenschaften promoviert, verbrachte jedoch einen Großteil seiner Karriere im ⁠Sicherheits- und Politikapparat des Irans.

Mit Blick auf die ⁠Entwicklung des aktuellen Konflikts USA/Iran hatte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi am Samstag bekräftigt, der Iran und der Oman stünden "sehr kurz" vor einer Einigung über eine neue Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus. Eine Wiedereröffnung der Meerenge, die während des fünfmonatigen Krieges praktisch geschlossen war, hänge jedoch von weiteren Bedingungen ab. Dazu zähle eine Entschädigung des Irans durch die USA. Solkadr hatte seinerseits weitere Forderungen genannt, darunter ein Ende der Drohungen der USA gegen den Iran, die Einstellung der Aggression gegen die Verbündeten des Irans im Libanon, in den Palästinensergebieten, im Jemen und im Irak sowie die Aufhebung der Sanktionen und die Freigabe iranischer Vermögenswerte.

Der Iran und die USA hatten ⁠sich bereits Mitte Juni auf eine 14 Punkte umfassende Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges geeinigt. Danach war die Lage militärisch aber wieder eskaliert.

(Reuters-Büro Dubai; bearbeitet von Sabine Ehrhardt. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)