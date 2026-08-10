Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 10.08.2026

onvista · Uhr
Thema: RüstungWasserstoffErneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 10. August 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AlconBericht 2. Quartal 2026
AST SpaceMobileBericht 2. Quartal 2026
Barrick MiningBericht 2. Quartal 2026
BitfarmsBericht 2. Quartal 2026
GEA GroupBericht 2. Quartal 2026
Hims & Hers HealthBericht 2. Quartal 2026
HypoportBericht 2. Quartal 2026
K92 MiningBericht 2. Quartal 2026
Kaspi.kz (Reg S GDR)Bericht 2. Quartal 2026
Plug PowerBericht 2. Quartal 2026
q.beyond (QSC)Bericht 2. Quartal 2026
QuantumBericht 1. Quartal 2027
Quantum ComputingBericht 2. Quartal 2026
Rocket Lab USABericht 2. Quartal 2026
Trump Media & Technology Group (DJT)Bericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Plug Power
Rocket Lab USA
Barrick Mining
AST SpaceMobile
Hims & Hers
GEA Group
Hypoport
q.beyond (QSC)
Quantum Computing
K92 Mining
Bitfarms
Alcon
Trump Media & Technology Group (DJT)
Kaspi.kz (Reg S GDR)
Quantum

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