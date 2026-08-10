Hypoport bestätigt Jahresziele für 2026

Der Finanzdienstleister Hypoport sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen. "Die geopolitischen Spannungen des ersten Halbjahres könnten bei einer Fortsetzung das Marktumfeld im zweiten Halbjahr noch negativ beeinflussen", sagte Unternehmenschef Ronald Slabke bei Vorlage von endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal am Montag. Das Unternehmen dürfte jedoch erneut Marktanteile gewinnen und in den letzten noch verlustreichen Gesellschaften Wachstum erzielen. Dies werde sich positiv auf den operativen Gewinn (Ebit) auswirken. Zudem dürfte das Schlussquartal wieder einen hohen Ergebnisbeitrag beisteuern.

Die Ziele für 2026 bestätigte der Manager. Im Gesamtjahr will das Unternehmen den Rohertrag weiterhin auf mindestens 280 Millionen Euro steigern. Der operative Gewinn (Ebit) soll 40 bis 55 Millionen Euro erreichen.

Das Unternehmen hatte bereits Ende Juli vorläufige Zahlen vorgelegt. Im Halbjahr 2026 steigerte das Unternehmen seinen Rohertrag wie bereits bekannt um fünf Prozent auf knapp 138 Millionen Euro, wie das im SDax gelistete Unternehmen in Berlin mitteilte. Der operative Gewinn legte um ein Fünftel auf 19,3 Millionen Euro zu. Unter dem Strich verdiente Hypoport 13 Millionen Euro - gut ein Viertel mehr als im Vorjahr.