'HB': PNE könnte komplett verkauft werden

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Windparkentwickler PNE könnte einem Pressebericht zufolge vollständig in neue Hände gehen. Es liefen Gespräche, in denen das Unternehmen als Ganzes zum Kauf angeboten würde, berichtete das "Handelsblatt" am Montagabend unter Berufung auf mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen. Im Januar 2023 war bekanntgeworden, dass die von Morgan Stanley kontrollierte Photon Management GmbH den Verkauf ihres Anteils von 48 Prozent abgeblasen hat.

Anleger schöpften am Montag offenbar neuen Optimismus, dass es dieses Mal mit dem Verkauf klappen könnte. Die PNE-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zuletzt um fünf Prozent zu.

"Es werden momentan viele Gespräche mit Investoren geführt. Aber die Lage auf dem Markt ist, wie sie ist. Der Ausgang ist absolut offen", zitierte die Zeitung einen Insider. Mit Ergebnissen sei nicht vor dem Herbst zu rechnen. Die Aktionäre seien über den Vorgang bereits informiert. Sollte sich ein Käufer finden, rechnen Insider dem Bericht zufolge mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro. An der Börse ist PNE zurzeit knapp 760 Millionen Euro wert. Auf Anfrage der Zeitung habe ein PNE-Sprecher keinen Kommentar abgeben wollen./he/jha/