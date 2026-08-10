HIAG Capital Market Day, 24. September 2026
HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien
HIAG Capital Market Day, 24. September 2026
10.08.2026 / 07:00 CET/CEST
Einladung
Einladung (PDF)
Basel, 10. August 2026
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir freuen uns, Sie zum Capital Market Day 2026 von HIAG einzuladen:
Donnerstag, 24. September 2026 08.00 bis 14.00 Uhr
Die Property Tour im Rahmen unseres Capital Market Days im Jahr 2024 stiess auf grosses Interesse und sehr positive Resonanz. Um unsere Liegenschaften und Areale erneut vor Ort erleben zu dürfen, bieten wir Ihnen am diesjährigen Capital Market Day erneut eine Property Tour, bei der wir drei Areale aus unserem vielfältigen Portfolio vorstellen werden. Die Geschäftsleitung und die Projektverantwortlichen werden Sie durch den Tag führen und Ihnen wichtige Einblicke in die verschiedenen Geschäftsfelder von HIAG geben.
|Wann
|Was
|Wo
|08.00 h
|Treffpunkt & Einstieg in Car
|Busparkplatz Sihlquai Zürich
|Vormittag
|Arealbesichtigungen
|Hausen/Lupfig, Winterthur
|ca. 12.00 h
|Stehlunch und Networking
|«Alto», Zürich-Altstetten
|14.00 h
|Ende
|Busparkplatz Sihlquai Zürich
Bitte melden Sie sich bis spätestens am 19. September 2026 über den folgenden Link an: Jetzt anmelden
Die Präsentation wird Ihnen am 24. September 2026 ab 07.00 Uhr im Reporting Center auf der HIAG-Website zur Verfügung stehen.
Wir freuen uns, Sie an unserem Capital Market Day begrüssen zu dürfen und interessante Gespräche zu führen.
|Kontakt
|Marco Feusi
Chief Executive Officer
marco.feusi@hiag.com
|Stefan Hilber
Chief Financial Officer
stefan.hilber@hiag.com
|HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
investor.relations@hiag.com
www.hiag.com
|Unternehmenskalender
|17. August 2026
|Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026
|24. September 2026
|Capital Market Day
|08. März 2027
|Veröffentlichung Geschäftsbericht 2026 & Nachhaltigkeitsbericht 2026
|08. April 2027
|Ordentliche Generalversammlung
Über HIAG HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt rund CHF 2.0 Mrd. Das Geschäftsmodell von HIAG umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien: Portfolio-/Asset-Management, Arealentwicklung und Transaktions-Management. Wir investieren in Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in wirtschaftsstarken Schweizer Regionen, bauen das Portfolio durch Entwicklungsprojekte und Zukäufe aus und sichern damit stabile Mieteinnahmen und eine wachsende Dividendenbasis. Das Transaktionsgeschäft bietet attraktives Gewinnpotenzial und ermöglicht effektives Kapital-Recycling. Mit diesem Geschäftsmodell bietet HIAG auf ihren Arealen für Menschen und Unternehmen ganzheitliche Lebensräume der Zukunft und schafft damit ökonomischen sowie ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert.
Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HIAG Immobilien Holding AG
|Aeschenplatz 7
|4052 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|+41 61 606 55 00
|Internet:
|www.hiag.com
|ISIN:
|CH0239518779
|Valorennummer:
|A113S6
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2378640
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2378640 10.08.2026 CET/CEST
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