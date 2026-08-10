HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien

HIAG Capital Market Day, 24. September 2026



10.08.2026 / 07:00 CET/CEST





Einladung



Einladung (PDF)

Basel, 10. August 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Sie zum Capital Market Day 2026 von HIAG einzuladen:

Donnerstag, 24. September 2026 08.00 bis 14.00 Uhr

Die Property Tour im Rahmen unseres Capital Market Days im Jahr 2024 stiess auf grosses Interesse und sehr positive Resonanz. Um unsere Liegenschaften und Areale erneut vor Ort erleben zu dürfen, bieten wir Ihnen am diesjährigen Capital Market Day erneut eine Property Tour, bei der wir drei Areale aus unserem vielfältigen Portfolio vorstellen werden. Die Geschäftsleitung und die Projektverantwortlichen werden Sie durch den Tag führen und Ihnen wichtige Einblicke in die verschiedenen Geschäftsfelder von HIAG geben.

Wann Was Wo 08.00 h Treffpunkt & Einstieg in Car Busparkplatz Sihlquai Zürich Vormittag Arealbesichtigungen Hausen/Lupfig, Winterthur ca. 12.00 h Stehlunch und Networking «Alto», Zürich-Altstetten 14.00 h Ende Busparkplatz Sihlquai Zürich

Bitte melden Sie sich bis spätestens am 19. September 2026 über den folgenden Link an: Jetzt anmelden

Die Präsentation wird Ihnen am 24. September 2026 ab 07.00 Uhr im Reporting Center auf der HIAG-Website zur Verfügung stehen.

Wir freuen uns, Sie an unserem Capital Market Day begrüssen zu dürfen und interessante Gespräche zu führen.

Kontakt

Chief Executive Officer

marco.feusi@hiag.com Marco FeusiChief Executive Officer

Chief Financial Officer

stefan.hilber@hiag.com Stefan HilberChief Financial Officer

Aeschenplatz 7

4052 Basel

T +41 61 606 55 00

investor.relations@hiag.com

www.hiag.com HIAG Immobilien Holding AGAeschenplatz 74052 BaselT +41 61 606 55 00

Unternehmenskalender 17. August 2026 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026 24. September 2026 Capital Market Day 08. März 2027 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2026 & Nachhaltigkeitsbericht 2026 08. April 2027 Ordentliche Generalversammlung



Über HIAG HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt rund CHF 2.0 Mrd. Das Geschäftsmodell von HIAG umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien: Portfolio-/Asset-Management, Arealentwicklung und Transaktions-Management. Wir investieren in Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in wirtschaftsstarken Schweizer Regionen, bauen das Portfolio durch Entwicklungsprojekte und Zukäufe aus und sichern damit stabile Mieteinnahmen und eine wachsende Dividendenbasis. Das Transaktionsgeschäft bietet attraktives Gewinnpotenzial und ermöglicht effektives Kapital-Recycling. Mit diesem Geschäftsmodell bietet HIAG auf ihren Arealen für Menschen und Unternehmen ganzheitliche Lebensräume der Zukunft und schafft damit ökonomischen sowie ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: HIAG Immobilien Holding AG Aeschenplatz 7 4052 Basel Schweiz Telefon: +41 61 606 55 00 Internet: www.hiag.com ISIN: CH0239518779 Valorennummer: A113S6 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2378640

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