Im Migrationsstreit - Spanien kontrolliert Reisende aus Italien

Madrid/Mailand, 10. ⁠Aug (Reuters) - Nach der Wiedereinführung von Grenzkontrollen für Reisende aus Italien hat Spanien am Samstag an sechs Flughäfen fast 200 aus Italien einreisende Personen kontrolliert. Dies teilte das spanische Innenministerium ‌am späten Samstagabend mit. Demnach wurden am ersten Tag der Maßnahme insgesamt 199 Personen auf zwölf Flügen aus ⁠Italien ⁠an den Flughäfen von Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Alicante und Valencia kontrolliert. Spanien hatte am Freitag angekündigt, die Kontrollen für Flüge und Schiffe aus Italien bis zum 7. September beizubehalten.

Die Regierung in Madrid reagiert damit auf ‌einen ähnlichen Schritt Italiens im Streit über ‌unerlaubte Einwanderung. Rom hatte seinerseits zum 1. August die Schengen-Regeln für das Reisen ohne Grenzkontrollen mit Spanien ausgesetzt und ⁠will die Kontrollen mindestens bis zum 15. August aufrechterhalten. Als ‌Grund nannte Italien den Ansturm ⁠von 72.000 Migranten auf die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta am 30. Juli.

Der italienische Außenminister Antonio Tajani äußerte die Hoffnung, die Aussetzung bald wieder aufheben zu können, "sobald ‌keine Gefahr mehr besteht", ⁠wie er der Zeitung "Corriere della ⁠Sera" sagte. Der Schengen-Raum ermöglicht passfreies Reisen zwischen 29 europäischen Ländern. Die Mitgliedstaaten können jedoch aus Gründen der Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung vorübergehend wieder Grenzkontrollen einführen. Italiens Regierung hatte erklärt, die Maßnahme betreffe nicht spanische oder andere EU-Bürger. Vielmehr richte sie sich an Nicht-EU-Bürger, die per Flugzeug oder Schiff aus Spanien einreisen.

(Bericht ⁠von Sara Rossi und Graham Keeley, geschrieben von Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)