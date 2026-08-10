INDEX-MONITOR: OHB ersetzt Klöckner im SDax ab 13. August

dpa-AFX · Uhr
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ZUG (dpa-AFX) - Der Raumfahrtkonzern OHB steigt in den SDax auf. Er werde dort den Stahlhändler Klöckner & Co ab dem 13. August ersetzen, teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Montagabend mit. Nach der Übernahme durch Worthington Steel wird Klöckner von der Börse genommen. Das US-Unternehmen hatte Mitte Juli ein Delisting-Angebot zu elf Euro je Aktie vorgelegt. Die Annahmefrist läuft bis zum 12. August. Das Delisting werde voraussichtlich unmittelbar mit Ablauf der Annahmefrist wirksam, hatte es geheißen./he

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