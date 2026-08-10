IRW-News: ACCESS Newswire: Juno International Corporation erwirbt Wertpapiere von Rocky Shore Gold Ltd.

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Juno International Corporation erwirbt Wertpapiere von Rocky Shore Gold Ltd.

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 10. August 2026 / Juno International Corporation (vormals Northfield Capital Corporation) (der Käufer) gibt bekannt, dass er am 24. Juli 2026 das Eigentum und die Kontrolle über 1.549.000 Stammaktien (die betreffenden Aktien) von Rocky Shore Gold Ltd. (das Unternehmen) über die Canadian Securities Exchange erworben hat, was unmittelbar nach dieser Transaktion etwa 0,65 % aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens zu diesem Zeitpunkt entspricht.

Unmittelbar vor der oben beschriebenen Transaktion hielt der Käufer insgesamt 40.569.188 Stammaktien des Unternehmens sowie Stammaktienkaufwarrants, die den Käufer zum Erwerb weiterer 5.180.000 Stammaktien des Unternehmens berechtigen (die Warrants), was auf nicht verwässerter Basis etwa 17,11 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht (bzw. etwa 18,88 % auf teilweise verwässerter Basis, unter der Annahme, dass ausschließlich die Warrants ausgeübt werden). Nach Abschluss der oben beschriebenen Transaktion besitzt und kontrolliert der Käufer insgesamt 42.118.188 Stammaktien des Unternehmens (die gehaltenen Aktien) sowie 5.180.000 Warrants, was unmittelbar nach der oben beschriebenen Transaktion auf nicht verwässerter Basis etwa 17,76 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens zum 24. Juli 2026 entspricht (bzw. auf teilweise verwässerter Basis etwa 19,52 %, unter der Annahme, dass ausschließlich die Warrants ausgeübt werden).

Unmittelbar vor der oben beschriebenen Transaktion hielten der Käufer und die mit ihm gemeinsam handelnden Personen (Robert Cudney und Cudney Stables Inc., ein Unternehmen im Besitz von Herrn Cudney) insgesamt 41.074.487 Stammaktien des Unternehmens sowie wandelbare Wertpapiere, die den Käufer und die mit ihm gemeinsam handelnden Personen zum Erwerb weiterer 6.255.000 Stammaktien des Unternehmens berechtigten (die wandelbaren Wertpapiere) (wobei von diesen Gesamtzahlen 40.569.188 Stammaktien und 5.180.000 Warrants direkt vom Käufer, 400.000 Stammaktien von Cudney Stables Inc. und 105.299 Stammaktien sowie 1.075.000 Aktienoptionen von Herrn Cudney gehalten wurden), was auf nicht verwässerter Basis etwa 17,32 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht (bzw. etwa 19,44 % auf teilweise verwässerter Basis, unter der Annahme, dass ausschließlich die wandelbaren Wertpapiere ausgeübt werden). Nach Abschluss der oben beschriebenen Transaktion besitzen und kontrollieren der Käufer sowie die mit ihm gemeinsam handelnden Personen insgesamt 42.623.487 Stammaktien des Unternehmens sowie wandelbare Wertpapiere, die den Käufer und die mit ihm gemeinsam handelnden Personen zum Erwerb weiterer 6.255.000 Stammaktien berechtigen (wovon insgesamt 42.118.188 Stammaktien und 5.180.000 Warrants direkt vom Käufer, 400.000 Stammaktien von Cudney Stables Inc. und 105.299 Stammaktien sowie 1.075.000 Aktienoptionen von Herrn Cudney gehalten werden), was zum 24. Juli 2026 unmittelbar nach der oben beschriebenen Transaktion und auf nicht verwässerter Basis etwa 17,97 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht (bzw. etwa 20,08 % auf teilweise verwässerter Basis, unter der Annahme, dass ausschließlich die wandelbaren Wertpapiere ausgeübt werden).

Die betreffenden Aktien wurden über die Canadian Securities Exchange erworben. Der Erwerb der betreffenden Aktien erfolgte unter Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung für Käufe im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit von den formellen bei Übernahmeangeboten geltenden Anforderungen gemäß Abschnitt 4.1 der Vorschrift National Instrument 62-104 - Take-Over Bids and Issuer Bids. Die Bestände an Wertpapieren des Unternehmens, die vom Käufer und den mit ihm gemeinsam handelnden Personen gehalten werden, werden zu Anlagezwecken verwaltet, und der Käufer sowie die mit ihm gemeinsam handelnden Personen könnten ihre Beteiligungen am Unternehmen je nach Marktlage oder anderen relevanten Faktoren jederzeit erhöhen oder verringern oder ihre derzeitige Anlageposition beibehalten. Die für die betreffenden Aktien zu zahlende Gesamtgegenleistung belief sich auf 139.410 $, berechnet als Summe von 1.549.000 erworbenen betreffenden Aktien zu einem Kaufpreis von 0,09 $ pro Stammaktie, ohne Maklergebühren und Provisionen.

Weitere Informationen

Eine Kopie des entsprechenden Frühwarnberichts kann nach seiner Einreichung im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca oder durch Kontaktaufnahme mit dem Käufer unter der Adresse 141 Adelaide Street West, Suite 301, Toronto, Ontario M5H 3L5, z. Hd.: Michael Leskovec, Chief Financial Officer, Juno International Corporation, Tel.: (416) 628-5940 angefordert werden.

Über Juno International Corp.

Juno International Corp. ist eine börsennotierte kanadische Investmentgesellschaft mit operativen Geschäftsbereichen mit tiefen Wurzeln in den Bereichen Rohstoffe, Bergbau, Luftfahrt und Premium-Konsumgütermarken. Das 1981 von Robert D. Cudney gegründete Unternehmen verbindet über vier Jahrzehnte Erfahrung mit zukunftsorientierten Strategien, um Chancen in seinem diversifizierten Portfolio zu erschließen. Juno International hat sich der Förderung von Wachstum und Innovation in Unternehmen verschrieben, die den wirtschaftlichen Wohlstand in Kanada und im Ausland vorantreiben. Die Flaggschiff-Beteiligung des Unternehmens, Juno Corp., ist der größte Inhaber von Mineralkonzessionen und das aktivste Explorationsunternehmen im Ring of Fire. True North Airways, die hundertprozentige Luftfahrt-Tochtergesellschaft des Unternehmens, bietet Charter-, Fracht- und Explorationslogistikdienstleistungen in ganz Kanada an und expandiert international über die CNA Aviation Corp. in Mittelamerika.

Weitere Informationen finden Sie unter www.junointernational.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Robert D. Cudney

Gründer, President & Chief Executive Officer

Michael G. Leskovec, CPA, CA

Chief Financial Officer

Telefon: (416) 628-5901

E-Mail: info@junointernational.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

QUELLE: Juno International Corp.

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