IRW-News: CanCambria Energy Corp. : CanCambria Energy stellt Update zur Evaluierung der bedingten Ressource für sein Vorzeige-Tiefengasprojekt bereit; aufgrund der starken europäischen Erdgaspreise steigt der NPV10 auf 2,04 Milliarden US-Dollar

IRW-PRESS: CanCambria Energy Corp. : CanCambria Energy stellt Update zur Evaluierung der bedingten Ressource für sein Vorzeige-Tiefengasprojekt bereit; aufgrund der starken europäischen Erdgaspreise steigt der NPV10 auf 2,04 Milliarden US-Dollar

Vancouver, BC / 10. August 2026 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FWB: 4JH) (OTCQB: CCEYF) (CanCambria oder das Unternehmen) freut sich, einen erheblichen Anstieg des Wertes der unabhängigen Bewertung der bedingten Ressourcen des Unternehmens für sein Tiefengasprojekt bekannt zu geben, das sich auf dem zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Fördergebiet BA-IX und im Konzessionsgebiet Kiskunhalas (KCA) im Süden Ungarns befindet. Der aktualisierte unabhängige Ressourcenbewertungsbericht vom 1. Juli 2026, mit Stichtag 30. Juni 2026 (der Ressourcenbericht), wurde von Chapman Hydrogen and Petroleum Engineering Ltd. (CHPE), einem unabhängigen qualifizierten Reservengutachter, in Übereinstimmung mit dem Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook (COGE) erstellt und berücksichtigt einen höheren langfristigen europäischen Erdgaspreis von 12,00 $/MMBtu (TTF1) sowie den Beginn der ersten Gasförderung Mitte 2027.

Basierend auf den aktualisierten Preisannahmen stieg der geschätzte, mit 10 % diskontierte Nettobarwert (NPV10) der risikobewerteten 2C-Ressource Development Pending des Basisszenarios des Unternehmens (2C Development Pending) um 16 % von 1,762 Mrd. Dollar auf 2,04 Mrd. Dollar.

Beste Schätzung der bedingten 2C-Ressourcen Development Pending:

· Die Unterklasse der bedingten 2C-Ressourcen Development Pending von 571,9 Bcf und 59,6 MMbbl (netto risikobereinigte förderbare Menge) bleibt unverändert2.

· Der NPV10 steigt für die Unterklasse 2C Development Pending im risikobereinigten Szenario um 278 Millionen US-Dollar auf 2,04 Milliarden US-Dollar.

· Das Feldentwicklungsmodell sieht den Produktionsbeginn für Mitte 2027 vor, wobei die volle Feldentwicklung im Jahr 2028 auf sechs Bohrungen pro Jahr hochgefahren wird; mit einem Bohrungsinventar von 112 Bohrungen.

Die kombinierten bestmöglichen Schätzungen der bedingten 2C-Ressourcen (alle Klassen) für das gesamte Gebiet, das sich im Nettobesitz des Unternehmens befindet, belaufen sich auf 1,1 Billionen Kubikfuß Erdgas und 116,6 Millionen Barrel Kondensat.

Die überarbeitete Bewertung spiegelt einen positiveren langfristigen Ausblick für die europäischen Erdgaspreise wider, vor dem Hintergrund erhöhter makrogeopolitischer Unsicherheit, sich verschärfender Fundamentaldaten auf der Angebotsseite und wachsender Bedenken hinsichtlich der europäischen Energiesicherheit. Die jüngsten Spannungen im Zusammenhang mit dem Iran und die allgemeine Instabilität im Nahen Osten haben die strategische Bedeutung einer sicheren Erdgasversorgung aus heimischen Quellen innerhalb Europas weiter verstärkt. Als Reaktion auf diese sich verändernden Marktbedingungen legte CHPE eine Gaspreisannahme von 12,00 US-Dollar/MMBtu (TTF¹) zugrunde, verglichen mit der bisherigen Basisszenario-Annahme von 10,00 US-Dollar/MMBtu (TTF1), was zu einem deutlichen Anstieg des geschätzten Werts des Projekts Kiskunhalas führte.

Die europäischen Day-Ahead-Spotpreise für Erdgas liegen derzeit bei 18,50 US-Dollar/MMBtu (TTF¹), während der gleitende Sechsmonatsdurchschnitt ebenso wie der gleitende Fünfjahresdurchschnitt über 15,00 US-Dollar/MMBtu liegt. Die Preisannahme von CHPE liegt weiterhin etwa 40 % unter den aktuellen Spotpreisen, was den konservativen Charakter der aktualisierten Bewertung unterstreicht. Die Ressourcenbewertung stützt sich weiterhin auf eine Annahme eines Brent-Rohölpreises von 65,00 US-Dollar pro Barrel.

Dr. Paul Clarke, President und Chief Executive Officer, erklärte: Die aktualisierte unabhängige Ressourcenbewertung verdeutlicht die erhebliche Hebelwirkung, die unser Projekt Kiskunhalas auf die langfristigen europäischen Erdgaspreise hat. Der Anstieg des NPV10 des Projekts Kiskunhalas unterstreicht den durch ein stärkeres Preisumfeld geschaffenen Wert und spiegelt gleichzeitig weiterhin konservative langfristige Rohstoffpreisannahmen wider. Als eines der größten nicht entwickelten, sich in Mitteleuropa auf dem Festland befindlichen Gasprojekte ist das Projekt Kiskunhalas unserer Ansicht nach gut positioniert, um von Europas wachsendem Fokus auf eine sichere heimische Energieversorgung zu profitieren. Wir treiben unser Projekt Kiskunhalas weiterhin diszipliniert voran und konzentrieren uns dabei darauf, dessen erheblichen Wert für unsere Stakeholder zu erschließen, wobei sich mehrere kurzfristige Wachstumskatalysatoren abzeichnen.

Die aktualisierte Ressourcenbewertung kann unter SEDAR+ heruntergeladen werden.

1 Die in der CHPE-Ressourcenbewertung verwendeten niederländischen TTF-Referenzpreise (Title Transfer Facility) für Erdgas werden unter Verwendung des geltenden EUR/USD-Wechselkurses und eines Umrechnungsfaktors von 1 MWh = 3,412 MMBtu von EUR/MWh in US$/MMBtu umgerechnet. Aus Gründen der Einheitlichkeit werden die Annahmen zu den Rohstoffpreisen im gesamten Bericht in US$/MMBtu angegeben.

2 Den bedingten Ressourcenmengen im Ressourcenbericht wurde von CHPE eine Erschließungswahrscheinlichkeit von 80 % zugewiesen. Hinsichtlich der Erschließung der risikobehafteten bedingten Ressourcen kann keine Gewissheit darüber bestehen, dass das Projekt innerhalb der im Ressourcenbericht dargelegten Zeitrahmen erschlossen wird. Dieser Risikofaktor Erschließungswahrscheinlichkeit ist eine Zusammenfassung der Risikofaktoren, die auf die identifizierten Unwägbarkeiten zurückzuführen sind. Es besteht Unsicherheit darüber, ob die Förderung eines Teils der ausgewiesenen bedingten Ressourcenmengen wirtschaftlich rentabel sein wird.

Über CanCambria Energy Corp.

CanCambria Energy Corp. ist ein kanadisches Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Tight-Gas-Vorkommen (Anm.: Erdgaslagerstätten mit sehr gering durchlässigem Gestein) spezialisiert hat. CanCambria konzentriert sich mit seinem weltweit erfahrenen Führungsteam auf hochwertige, risikoreduzierte Projekte mit direktem Zugang zu profitablen Märkten. Durch den Einsatz der fortschrittlichsten Technologien der Branche strebt das Unternehmen die Kommerzialisierung seines Vorzeigeprojekts an, des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Kiskunhalas im Süden Ungarns, einer bedeutenden Gaskondensatressource im Herzen Europas.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Paul Clarke PhD

CEO & President

paul.clarke@cancambria.com

Larry Busnardo

VP, Investor Relations

larry.busnardo@cancambria.com

E-Mail: info@CanCambria.com

Website: www.CanCambria.com

Investor Relations - Nordamerika

KIN Communications Inc.

604-684-6730

ccec@kincommunications.com

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Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) dar. Ohne das Vorstehende einzuschränken, umfassen solche zukunftsgerichteten Informationen Aussagen in Bezug auf den Ressourcenbericht, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, den geschätzten NPV10, die Schätzung der bedingten Ressourcen der Kategorie 2C Development Pending und die Möglichkeit einer Aufnahme der ersten Gasproduktion im Jahr 2027; die Weiterentwicklung des Projekts Kiskunhalas des Unternehmens, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, die mögliche Steigerung des geschätzten Werts des Projekts Kiskunhalas, die Hebelwirkung des Projekts Kiskunhalas in Bezug auf die langfristigen europäischen Erdgaspreise und das Potenzial des Projekts Kiskunhalas, von Europas zunehmendem Fokus auf eine sichere heimische Energieversorgung zu profitieren; die Erschließung eines erheblichen Werts für die Stakeholder des Unternehmens; den Fokus des Unternehmens auf hochwertige, risikoreduzierte Projekte mit direktem Zugang zu profitablen Märkten sowie die Geschäftspläne, Erwartungen, Kapitalkosten und Ziele des Unternehmens. In dieser Pressemitteilung werden Begriffe wie könnte, würde, wird, wahrscheinlich, glauben, erwarten, voraussehen, beabsichtigen, planen, schätzen und ähnliche Begriffe sowie deren Verneinungen verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht unbedingt genaue Hinweise darauf, ob oder wann solche zukünftigen Leistungen erzielt werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den zum jeweiligen Zeitpunkt verfügbaren Informationen und/oder der nach bestem Wissen und Gewissen getroffenen Einschätzung der Unternehmensleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Risiken, dass die Schätzungen aus dem Ressourcenbericht des Unternehmens möglicherweise nicht wie vorgesehen oder gar nicht realisiert werden; Risiken, dass das Kiskunhalas-Projekt nicht wie vorgesehen oder gar nicht voranschreiten könnte; Risiken, dass das Unternehmen nicht wie vorgesehen oder gar keinen wesentlichen Wert für seine Stakeholder erschließen könnte; Risiken, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein könnte, seine Explorationspläne wie vorgesehen oder gar nicht durchzuführen, sowie Risiken im Zusammenhang mit den Geschäftsplänen, Erwartungen, Kapitalkosten und Zielen des Unternehmens. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Datum dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Datum ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

INFORMATIONSMITTEILUNG ZU ÖL UND GAS

Die Angaben in dieser Pressemitteilung fassen bestimmte Informationen aus dem Ressourcenbericht zusammen, stellen jedoch nur einen Teil der gemäß National Instrument 51-101 - Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities (NI 51-101) erforderlichen Offenlegung dar. Die vollständige Offenlegung bezüglich der Ressourcen des Unternehmens wird im Formular 51-101F1 des Unternehmens für das am 31. Dezember 2026 endende Geschäftsjahr enthalten sein, das auf SEDAR+ (www.sedarplus.com) eingereicht wird. Alle Schätzungen der Nettobarwerte (NPV) in dieser Pressemitteilung basieren auf Schätzungen der künftigen operativen Betriebs- und Investitionskosten sowie auf den von CHPE zum 1. Juli 2026 prognostizierten Preisen und wurden unter der Annahme erstellt, dass die Erschließung jedes einzelnen Grundstücks, für das die Schätzung vorgenommen wurde, stattfinden wird, ohne Berücksichtigung der wahrscheinlichen Verfügbarkeit der für diese Erschließung erforderlichen Finanzmittel für das Unternehmen. Die in dieser Bewertung verwendeten Definitionen von Reserven und Ressourcen entsprechen den im Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook (COGE) festgelegten Standards, stehen im Einklang mit NI 51-101 und werden von CHPE verwendet. Die von CHPE geschätzten Nettobarwerte (NPV) der künftigen Nettoerlöse aus den KCA-Ressourcen stellen nicht den angemessenen Marktwert dieser Ressourcen dar. Weitere Annahmen und Einschränkungen in Bezug auf Kosten, Preise für die künftige Produktion und sonstige Aspekte sind im vorliegenden Dokument zusammengefasst.

Im Ressourcenbericht wurden die Beteiligungen des Unternehmens im Rahmen der Bergbaulizenz BA-IX und des KCA bewertet. Bedingte Ressourcen sind jene Mengen an Erdöl, die zu einem bestimmten Zeitpunkt als potenziell förderbar aus bekannten Lagerstätten durch die Umsetzung von Erschließungsprojekten eingeschätzt werden, die jedoch aufgrund einer oder mehrerer Unwägbarkeiten derzeit nicht als wirtschaftlich förderbar gelten. Zu diesen Unwägbarkeiten können Faktoren wie wirtschaftliche, rechtliche, ökologische, politische und regulatorische Aspekte oder fehlende Absatzmärkte gehören. Es ist zudem angemessen, die geschätzten, entdeckten förderbaren Mengen, die mit einem Projekt in der frühen Bewertungsphase verbunden sind, als bedingte Ressourcen einzustufen. Die im Ressourcenbericht geschätzten Mengen an bedingten Ressourcen gelten so lange als bedingt, bis zusätzliche Abgrenzungsbohrungen die Reservoirqualität und -kontinuität bestätigen, der kommerzielle Erschließungsplan verfeinert wurde, die behördliche Zulassung für die vollständige Erschließung des Feldes vorliegt, das Unternehmen sich zur Fortführung des Projekts verpflichtet hat und die Finanzierung für die kommerzielle Erschließung gesichert ist. Bedingte Ressourcen werden entsprechend dem mit den Schätzungen verbundenen Sicherheitsgrad, wie nachstehend beschrieben, weiter klassifiziert und können je nach Projektreife unterteilt und/oder anhand ihres wirtschaftlichen Status charakterisiert werden. Bedingte Ressourcen werden entsprechend dem Sicherheitsgrad weiter in die Kategorien High, Best und Low eingeteilt.

Die im Ressourcenbericht geschätzten bedingten Ressourcen werden als wirtschaftlich bedingte Ressourcen klassifiziert; dabei handelt es sich um jene bedingten Ressourcen, die derzeit wirtschaftlich förderbar sind. Alle diese Ressourcen werden ferner mit dem Projektstatus Entwicklung ausstehend unterteilt, was bedeutet, dass aktiv an der Klärung der endgültigen Bedingungen für die Erschließung gearbeitet wird. Die hierin angegebenen Förderprognosen für die bedingten Ressourcen des Unternehmens sind lediglich Schätzungen, und es gibt keine Garantie dafür, dass die geschätzten Ressourcen tatsächlich gefördert werden. Es besteht Unsicherheit darüber, ob die Förderung eines Teils der Ressourcen wirtschaftlich rentabel sein wird. Die tatsächlich geförderten Ressourcen können größer oder kleiner ausfallen als die hierin angegebenen Schätzungen.

Abkürzungen:

Bbl-Barrel

Bcf-Milliarden Kubikfuß

MM -Million

MMbtu--Millionen British Thermal Units

MWh --Megawattstunde

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