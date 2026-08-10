IRW-News: Clean Air Metals Inc.: Clean Air Metals und das von Fiore unterstützte Unternehmen Springbok Ventures melden Aufstockung der nicht vermittelten Privatplatzierung

IRW-PRESS: Clean Air Metals Inc.: Clean Air Metals und das von Fiore unterstützte Unternehmen Springbok Ventures melden Aufstockung der nicht vermittelten Privatplatzierung

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THUNDER BAY, ON / ACCESS Newswire / 10. August 2026 / Clean Air Metals Inc. (Clean Air Metals) (TSX.V:AIR)(FWB:CKU)(OTCQB:CLRMF) und Springbok Ventures Inc. (Springbok) freuen sich bekannt zu geben, dass sie im Anschluss an die gemeinsame Pressemitteilung vom 1. August 2026 aufgrund der starken Marktnachfrage vereinbart haben, das Volumen der zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen (das Angebot) auf 6,1 Millionen $ wie folgt aufzustocken:

- 10.000.000 Zeichnungsscheine von Springbok (die Springbok-Zeichnungsscheine) zu einem Preis von 0,50 $ pro Springbok-Zeichnungsschein; und

- 2.000.000 Zeichnungsscheine von Clean Air Metals (die CAM-Zeichnungsscheine) zu einem Preis von 0,55 $ pro CAM-Zeichnungsschein.

Jeder Springbok-Zeichnungsschein wird, vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf bestimmte Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto, gemäß seinen Bedingungen automatisch in jene Anzahl von Stammaktien von Springbok (die Springbok-Aktien) umgewandelt, die dem Quotienten aus der Division von zehn durch neun unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Fusion (wie nachstehend definiert) entspricht. Jeder CAM-Zeichnungsschein wird, vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf bestimmte Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto, unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Fusion gemäß seinen Bedingungen automatisch in eine als Flow-Through geltende Stammaktie von Clean Air Metals (die Aktien des entstehenden Emittenten) umgewandelt. Gemäß der geplanten Transaktion (wie nachstehend definiert) wird jede im Rahmen der Zeichnungsscheine ausgegebene Springbok-Aktie zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Fusion gegen neun Zehntel (0,9) einer Aktie des resultierenden Emittenten umgetauscht.

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Das Angebot erfolgt in Verbindung mit dem Fusionsvertrag vom 31. Juli 2026 (der Fusionsvertrag) zwischen Clean Air Metals, 1602037 B.C. Ltd. (Newco), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Clean Air Metals, und Springbok, um einen Unternehmenszusammenschluss (die geplante Transaktion) durchzuführen, durch den ein gut kapitalisiertes Unternehmen für kritische Minerale (der entstehende Emittent) entsteht, das sich auf die Weiterentwicklung des Vorzeigeprojekts für kritische Minerale von Clean Air Metals, Thunder Bay North, im Nordwesten von Ontario, Kanada, (das Projekt TNB) sowie auf die Fortsetzung der Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet Maude Lake von Springbok im Nordwesten von Ontario, Kanada, konzentriert. Gemäß den Bestimmungen des Fusionsvertrags erfolgt der Unternehmenszusammenschluss im Wege einer dreiseitigen Fusion (die Fusion), bei der Springbok und Newco gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Business Corporations Act (British Columbia) zu Amalco, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Clean Air Metals verschmolzen werden und die ehemaligen Aktionäre von Springbok zu Aktionären von Clean Air Metals, dem entstehenden Emittenten nach Vollzug der geplanten Transaktion, werden. Weitere Informationen zur geplanten Transaktion entnehmen Sie bitte der gemeinsamen Pressemitteilung vom 1. August 2026.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen daher in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiervorschriften der Bundesstaaten oder gemäß Ausnahmeregelungen davon. Diese Pressemitteilung stellt in keiner Jurisdiktion ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Alle im Rahmen des Angebots eingeworbenen Mittel werden in einem Treuhandkonto hinterlegt und erst nach Abschluss der geplanten Transaktion an den entstehenden Emittenten freigegeben. Gemäß den Richtlinien der TSXV kann für das gesamte oder einen Teil des Angebots eine Vermittlungsprovision fällig werden.

Es wird erwartet, dass der entstehende Emittent den Nettoerlös aus dem Angebot zur Förderung von Projektaktivitäten und Explorationsarbeiten sowie zur Bewertung strategischer Erschließungsalternativen verwenden wird. Durch den Ausbau des Vermögensportfolios mittels disziplinierter Akquisitionen und Explorationsmöglichkeiten beabsichtigt der entstehende Emittent, sich zu einem führenden kanadischen Erschließungsunternehmen für kritische Metalle zu entwickeln, das in der Lage ist, Platingruppenmetalle, Kupfer und Nickel an die nordamerikanischen Märkte zu liefern. Nach Abschluss der geplanten Transaktion wird der Fiore Group eine administrative Erfolgsprämie in Höhe von 1,0 % gezahlt.

Die geplante Transaktion und das Angebot stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Springbok Ventures

Springbok Ventures Inc. ist ein nicht börsennotiertes, berichtspflichtiges Mineralexplorationsunternehmen, das von der Fiore Group unterstützt wird, einer Organisation zum Aufbau von Bergbauprojekten mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Erschließung erfolgreicher Bergbauunternehmen weltweit. Der wichtigste Vermögenswert von Springbok ist seine Beteiligung am Konzessionsgebiet Maude Lake, das sich etwa 14 Kilometer nördlich von Schreiber, Ontario, befindet und aus 95 zusammenhängenden Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 2.017 Hektar besteht. Das Konzessionsgebiet beherbergt eine Nickel-Kupfer-Platingruppenelement-(PGE)-Sulfidmineralisierung, die mit dem historischen Vorkommen Nicopor in Verbindung steht, und war Gegenstand umfangreicher geologischer, geophysikalischer Untersuchungs- und Bohrprogramme, durch die mehrere vorrangige Explorationsziele mit bedeutendem Entdeckungspotenzial identifiziert wurden.

Über Clean Air Metals

Clean Air Metals ist ein Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Vorzeigeprojekt für kritische Minerale, Thunder Bay North, vorantreibt, welches sich 40 km nordöstlich von Thunder Bay in Ontario, Kanada befindet. Das Projekt TBN, das über eine Straße zugänglich ist und an eine bestehende Infrastruktur angrenzt, beherbergt zwei (2) Lagerstätten - die Lagerstätten Current und Escape, die nur 2,5 km voneinander entfernt liegen. Zusammen enthalten die Lagerstätten eine angedeutete Mineralressource von 14,9 Mio. t mit 2,66 g/t (Pt+Pd), 0,40 % Cu und 0,24 % Ni (NI 43-101-konformer technischer Bericht zum Projekt Thunder Bay North, Ontario, Kanada, SLR Consulting Canada Ltd, 21. November 2025), mit bedeutendem Erweiterungspotenzial in Einfallrichtung.

Als eine der wenigen primären Platinressourcen außerhalb Südafrikas befindet sich das Projekt TBN in einer stabilen und bergbaufreundlichen Jurisdiktion und profitiert von langjährigen Beziehungen zu den lokalen First Nations. Das Projekt TBN hat das Potenzial, sich zu einer sicheren Quelle für seltene Platinmetalle sowie andere kritische Metalle wie Kupfer, Nickel und Kobalt für den nordamerikanischen Fertigungssektor zu entwickeln. Anhaltende Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Platinversorgung treiben die Preise auf historische Höchststände, was offensichtliche Vorteile für einen zukünftigen Bergbaubetrieb bei TBN mit sich bringt. Mit seinem bewährten technischen Team ist Clean Air Metals bestrebt, das Projekt TBN voranzutreiben und langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Soziales Engagement

Sowohl Clean Air Metals als auch Springbok erkennen an, dass sich das Projekt Thunder Bay North für kritische Minerale innerhalb des Gebiets befindet, das vom Robinson-Superior-Vertrag von 1850 umfasst wird, und die angestammten Gebiete der Fort William First Nation, der Red Rock Indian Band, der Biinjitiwaabik Zaaging Anishinabek und der Kiashke Zaaging Anishinaabek einschließt.

Wir erkennen ferner an, dass sich das Konzessionsgebiet Maude Lake ebenfalls innerhalb des Gebiets des Robinson-Superior-Vertrags von 1850 befindet. Dies umfasst die angestammten Gebiete der Pays Plat First Nation, der Fort William First Nation, der Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek, der Kiashke Zaaging Anishinaabek, der Bingwi Neyaashi Anishinaabek und der Long Lake 58 First Nations. Beide Unternehmen würdigen zudem die bedeutende Geschichte der Métis Nation of Ontario, Region 2, und der Red Sky Métis Independent Nation.

Wir schätzen die Möglichkeit, in diesen angestammten Gebieten tätig zu sein, und bekennen uns weiterhin zur Anerkennung und Achtung all jener, die seit jeher auf diesen Gebieten gelebt haben, gereist sind und sich hier versammelt haben. Wir verpflichten uns, das indigene Erbe zu bewahren und eine respektvolle Beziehung zu den First Nations, Métis und Inuit aufzubauen, zu pflegen und zu fördern - basierend auf den Prinzipien des gegenseitigen Vertrauens, des Respekts, der Gegenseitigkeit und der Zusammenarbeit im Geiste der Versöhnung.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON CLEAN AIR METALS

Mike Garbutt

Mike Garbutt, CEO von Clean Air Metals Inc.

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IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON SPRINGBOK

Gordon Friesen

Gordon Friesen, CEO von Springbok Ventures Inc.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cleanairmetals.ca oder wenden Sie sich an:

Ryan Weymark, Berater

778-828-1144

rweymark@fioreconsultants.com

Rob McLeod, Berater

604-617-0616

rmcleod@fioreconsultants.com

Carson Sedun, Berater

604-655-0030

csedun@annapurnaadvisors.com

Mike Garbutt, President und CEO

705-207-2111

mgarbutt@cleanairmetals.ca

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Warnhinweis

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen und sonstigen Informationen über erwartete zukünftige Ereignisse können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen (zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, durch die Verwendung von Begriffen wie anstreben, annehmen, glauben, planen, schätzen, erwarten, angezielt, Ausblick, auf Kurs und beabsichtigen sowie durch Aussagen, wonach ein Ereignis oder ein Ergebnis eintreten oder erreicht werden kann, wird, sollte, könnte, würde oder dürfte, sowie durch andere ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu folgenden Punkten: den Bedingungen und dem Abschluss der geplanten Transaktion und des Angebots; den zukünftigen Plänen, der Entwicklung und dem Geschäftsbetrieb des entstehenden Emittenten sowie zu seinem Geschäft und seinen Konzessionsgebieten. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Dazu zählen Risiken im Zusammenhang mit Transaktionen der Art der geplanten Transaktion und des Angebots; die Notwendigkeit einer Genehmigung durch die Börse sowie weiterer behördlicher Genehmigungen und andere Risikofaktoren, wie sie regelmäßig in den jeweiligen Unterlagen der Parteien bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden detailliert beschrieben werden und auf dem Profil der jeweiligen Partei auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren unter anderem auf Annahmen hinsichtlich: weiterhin günstiger Marktbedingungen für den Abschluss der geplanten Transaktion und des Angebots. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Schätzungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen. Obwohl die Parteien der Ansicht sind, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen und/oder Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da die Parteien keine Gewähr dafür geben können, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Parteien übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Warnhinweis.

QUELLE: Clean Air Metals, Inc.

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