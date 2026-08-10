IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Wiederkehrende Erlöse stützen Wachstum und Cashflow bei De.mem

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Wiederkehrende Erlöse stützen Wachstum und Cashflow bei De.mem

Der Wasseraufbereitungsspezialist De.mem hat im ersten Halbjahr 2026 so hohe Zahlungseingänge wie nie zuvor erzielt und zugleich einen positiven operativen Cashflow erwirtschaftet. Wachstumsimpulse kommen aus dem Industriegeschäft und zunehmend aus der häuslichen Wasserfiltration.

De.mem hat seinen Wachstumskurs im zweiten Quartal 2026 fortgesetzt und dabei eine bemerkenswerte Serie verlängert: Seit mittlerweile 29 Quartalen liegen die Zahlungseingänge jeweils über dem entsprechenden Vorjahreswert. Neben dem Umsatzwachstum gewinnt vor allem die Entwicklung des operativen Cashflows an Bedeutung. Denn das australische Wassertechnologie-Unternehmen zeigt damit, dass sich die Expansion zunehmend auch in einer verbesserten Finanzlage niederschlägt. Mit 29 aufeinanderfolgenden Quartalen steigender Zahlungseingänge zeigt De.mem, dass unser Geschäftsmodell über einen längeren Zeitraum hinweg kontinuierliches Wachstum ermöglicht, so Firmenchef Andreas Kröll.

Für Anbieter von Wasseraufbereitungstechnologien wie De.mem bietet der Markt grundsätzlich langfristige Wachstumsperspektiven. Steigende Anforderungen an die Wasserqualität, zunehmende Wasserknappheit und strengere Vorgaben für die Behandlung industrieller Abwässer erhöhen in vielen Regionen den Investitionsbedarf. De.mem konzentriert sich dabei auf dezentrale Lösungen für Industrie- und Privatkunden. Aus Investorensicht ist vor allem der hohe Anteil wiederkehrender Erlöse aus Serviceverträgen, Spezialchemikalien, Membranen und Verbrauchsmaterialien relevant, da diese die Abhängigkeit von einzelnen Großprojekten verringern und die Planbarkeit des Geschäfts verbessern können.

Dass sich diese Ausrichtung zunehmend in der Geschäftsentwicklung niederschlägt, zeigen die Zahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2026. Im Juni-Quartal 2026 verbuchte De.mem Zahlungseingänge von rund 9,6 Mio. AUD. Das waren 24 Prozent mehr als im Vorjahresquartal und zugleich die zweithöchsten vierteljährlichen Zahlungseingänge der Unternehmensgeschichte. Im gesamten ersten Halbjahr summierten sich die Zahlungseingänge auf den Rekordwert von rund 20 Mio. AUD - ein Anstieg von etwa 28 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Organisches Wachstum stützt langfristige Entwicklung

Dabei verzeichnete das operative Kerngeschäft nach Unternehmensangaben ein zweistelliges organisches Wachstum. Über einen Zeitraum von gut sieben Jahren erreichten die Zahlungseingänge eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von rund 24 Prozent. Zu beachten ist, dass Zahlungseingänge nicht mit bilanzierten Umsatzerlösen gleichzusetzen sind. Sie geben jedoch Aufschluss darüber, welche Mittel dem Unternehmen innerhalb des Berichtszeitraums tatsächlich zugeflossen sind.

Entscheidend ist daher auch der Blick auf den operativen Cashflow. Dieser lag im zweiten Quartal bei 424.000 AUD, nachdem De.mem bereits im März-Quartal einen positiven Wert von 504.000 AUD ausgewiesen hatte. Damit erreichte der operative Cashflow im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 928.000 AUD - ebenfalls ein neuer Höchstwert für das Unternehmen. Der Barmittelbestand erhöhte sich zum 30. Juni leicht auf rund 4,3 Mio. AUD, nach 4,2 Mio. AUD Ende März. Der positive operative Cashflow ist für uns ein wichtiger Meilenstein. Denn er belegt, dass sich das Wachstum der Zahlungseingänge, der Fokus auf margenstarke wiederkehrende Umsätze und unser Kostenmanagement zunehmend in der Finanzentwicklung widerspiegeln, so Kröll weiter.

Nach Angaben von De.mem beruht die positive Entwicklung auf drei Faktoren: steigenden Zahlungseingängen, verbesserten Margen durch den wachsenden Anteil wiederkehrender Erlöse und einem disziplinierten Kostenmanagement. Gleichzeitig investierte das Unternehmen weiter in die Entwicklung seiner Membranprodukte, in organisches Wachstum und in die Integration der übernommenen Geschäftsbereiche.

Deutsche Tochtergesellschaft stärkt den operativen Cashflow

Einen spürbaren Beitrag leistete die deutsche Tochtergesellschaft De.mem-Geutec GmbH. Sie steuerte im Juni-Quartal rund 350.000 AUD zum positiven operativen Cashflow bei. Ausschlaggebend waren insbesondere die Auslieferung einer Abwasseraufbereitungsanlage sowie ein robustes Geschäft mit Dienstleistungen und Spezialchemikalien.

Strategisch setzt De.mem auf zwei Säulen. Industriekunden bietet das Unternehmen als Komplettanbieter dezentrale Lösungen für die Wasser- und Abwasseraufbereitung sowie begleitende Services und Chemikalien. Daneben soll das Geschäft mit Membranprodukten für die häusliche Wasserfiltration ausgebaut werden. In Singapur erhielt De.mem hierfür einen neuen Auftrag über Filterkartuschen im Wert von rund 100.000 AUD.

De.mem erwartet weiteres Wachstum und WaterMark-Zertifizierung

Für das Gesamtjahr 2026 stellt das Unternehmen weiteres Wachstum der Zahlungseingänge in Aussicht. Zudem erwartet De.mem bis zum Jahresende die WaterMark-Zertifizierung. Diese könnte dem Unternehmen zusätzliche Absatzmöglichkeiten für seine Wasserfiltrationsprodukte eröffnen und den Ausbau des Endkundengeschäfts weiter vorantreiben. Wir wollen unseren Wachstumskurs im weiteren Jahresverlauf fortsetzen. Zusätzliche Perspektiven sehen wir insbesondere im Ausbau des Geschäfts mit wiederkehrenden Erlösen und im Markteintritt unserer Membranprodukte für die häusliche Wasseraufbereitung, sagt Andreas Kröll abschließend.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

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