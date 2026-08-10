IRW-News: First Phosphate Corp.: First Phosphate gibt die Hochstufung seiner American Depositary Receipts (ADR) auf den Nasdaq Global Market unter dem Tickersymbol PHOS bekannt

IRW-PRESS: First Phosphate Corp.: First Phosphate gibt die Hochstufung seiner American Depositary Receipts (ADR) auf den Nasdaq Global Market unter dem Tickersymbol PHOS bekannt

Saguenay, Quebec - 10. August 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (Nasdaq: PHOS) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich, bekanntzugeben, dass seine American Depositary Receipts (ADRs) mit Wirkung zum Handelsbeginn am 10. August 2026 als Level-2-ADRs unter dem Tickersymbol PHOS (CUSIP: 33611D301; ISIN: US33611D3017) auf dem Nasdaq Global Market hochgestuft werden.

Das ADR-Verhältnis von First Phosphate bleibt unverändert bei zehn (10) Stammaktien von First Phosphate pro einem (1) First-Phosphate-ADR.

Mit Wirkung zum 10. August 2026 werden die Level-1-ADRs von First Phosphate vom OTCQX Market genommen und automatisch in Level-2-ADRs von First Phosphate umgewandelt, die an der Nasdaq Stock Exchange unter dem Tickersymbol PHOS frei handelbar sind.

Die Level-2-ADRs von First Phosphate unter dem Nasdaq-Tickersymbol PHOS ergänzen alle anderen Notierungen des Unternehmens an allen anderen Börsen und haben keine Auswirkungen auf die Stammaktien des Unternehmens, die derzeit unter dem Symbol FRSPF an der OTCQX, unter dem Symbol PHOS an der CSE sowie unter dem Symbol KD0 an der FWB notiert sind.

Bis zum 31. Dezember 2026 können Teilnehmer Stammaktien von First Phosphate weiterhin kostenlos in ADRs umwandeln. Dies ist über die Bank of New York Mellon (BNY) möglich, die derzeit als Depotbank für das ADR-Programm von First Phosphate fungiert.

Die BNY wickelt die Ausgabe und Einziehung von First-Phosphate-ADRs gemäß den Anweisungen der Marktteilnehmer ab. Das ADR-Programm von First Phosphate wird gemäß einer Hinterlegungsvereinbarung durchgeführt, die bei der United States Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde und unter https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2108542/000101915526000028/0001019155-26-000028-index.htm einsehbar ist. Die Stammaktien von First Phosphate, die den ADRs von First Phosphate zugrunde liegen, werden von der BNY verwahrt. Anleger können Stammaktien von First Phosphate in First-Phosphate-ADRs umwandeln, indem sie ihren Broker oder ihre Depotbank anweisen, die Stammaktien über CDS an das Depotkonto der BNY bei CIBC Mellon zu übermitteln. Bei Fragen zur Ausgabe und Einziehung von ADRs wenden Sie sich bitte an canadadrconversions@bny.com.

Das Level-2-ADR-Programm von First Phosphate stellt kein neues Wertpapierangebot dar; daher werden im Zusammenhang mit der Umstellung der First-Phosphate-ADRs auf die Nasdaq-Börse weder zusätzliche Aktien ausgegeben noch Kapital aufgenommen. Darüber hinaus ist keine der hierin enthaltenen Angaben als Angebot zum Verkauf oder als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren zu verstehen.

ADRs sind handelbare US-Wertpapiere, die das Eigenkapital eines nicht in den USA ansässigen Unternehmens repräsentieren. ADRs werden an den globalen Märkten frei gehandelt und erleichtern den grenzüberschreitenden Handel. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von BNY Depositary Receipts: www.adrbny.com.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (Nasdaq: PHOS) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralexplorations-, Entwicklungs- und Cleantech-Unternehmen, das sich dem Aufbau und der Rückverlagerung einer vertikal integrierten Lieferkette für die Produktion von LFP-Batterien in Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit. Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Québec (Kanada), bietet eine seltene magmatische Phosphatressource in Nordamerika, die hochreines Phosphat liefert, das sich durch einen sehr geringen Gehalt an Verunreinigungen auszeichnet.

Ansprechpartner Medien & Investoren:

Bennett Kurtz

Chief Financial Officer

Tel: +1 (416) 200-0657

Investor Relations: investor@firstphosphate.com

Media Relations: media@firstphosphate.com

Website: www.FirstPhosphate.com

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Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Erfolge bei der Erschließung und Exploration sowie die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Diese Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, darunter unter anderem Annahmen hinsichtlich der allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, dass die Zeitpläne für Engineering und Bau sowie die Kapitalkosten für die Explorations-, Erschließungs- und Erweiterungsprojekte des Unternehmens korrekt eingeschätzt wurden und nicht durch unvorhergesehene Umstände beeinträchtigt werden; die Fähigkeit, Finanzmittel für die geplanten Aktivitäten zu akzeptablen Konditionen zu beschaffen; keine wesentliche Verschlechterung der allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen; das Ausbleiben einer wesentlichen Verzögerung bei der Einholung von Genehmigungen und sonstigen Zulassungen; das Ausbleiben wesentlicher Störungen, die die Aktivitäten des Unternehmens oder dessen Fähigkeit beeinträchtigen, in ausreichender Menge und rechtzeitig auf erforderliche Projektausrüstung, Dienstleistungen und Betriebsmittel zurückzugreifen; dass die Inflation und die Preise für die Projektinputs des Unternehmens in etwa den erwarteten Niveaus entsprechen; die Fähigkeit, die Explorations- und Erschließungsprogramme im Einklang mit den Erwartungen des Unternehmens abzuschließen; Erwartungen hinsichtlich der Rohstoffpreise, einschließlich Annahmen für P2O5; dass die Beziehungen des Unternehmens zu lokalen Gemeinden und First Nations im Einklang mit den Erwartungen des Unternehmens bleiben; dass die Beziehungen des Unternehmens zu anderen Drittpartnern und Lieferanten den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; und dass die Beziehungen zu den Behörden und deren Maßnahmen den Erwartungen des Unternehmens entsprechen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Prognosen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsgerichteten Aussagen, weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese vorsorglichen Hinweise eingeschränkt.

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