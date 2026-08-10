IRW-News: Nicola Mining Inc.: Nicola Mining und sein Partner Ocean Partners stellen Blue Lagoon Resources Inc. eine Finanzierung in Höhe von 10,0 Millionen $ zur Verfügung

IRW-PRESS: Nicola Mining Inc.: Nicola Mining und sein Partner Ocean Partners stellen Blue Lagoon Resources Inc. eine Finanzierung in Höhe von 10,0 Millionen $ zur Verfügung

VANCOUVER, B.C., 10. August 2026 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (NASDAQ: NICM) (TSX.V: NIM) (FWB: HLIA), (das Unternehmen oder Nicola) gibt bekannt, dass das Unternehmen gemeinsam mit Ocean Partners UK Limited Ocean Partners ist in mehreren Ländern weltweit tätig. Ocean Partners verfügt über ein starkes globales Netzwerk an Beziehungen und Kontakten im Bereich des Basismetallbergbaus und der Verhüttung.

(Ocean Partners) eine Finanzierung in Höhe von insgesamt 10,0 Millionen Dollar für Blue Lagoon Resources (CSE: BLLG) (Blue Lagoon) zugesagt hat.

Die Finanzierung besteht aus zwei gleich großen Tranchen, wobei Nicola 5,0 Millionen Dollar und Ocean Partners 5,0 Millionen Dollar investieren, um die weitere Entwicklung und den Produktionsausbau des zu 100 % im Besitz von Blue Lagoon befindlichen Gold- und Silberprojekts Dome Mountain in der Nähe von Smithers, British Columbia Pressemitteilung 19. Mai 2026: Link

, zu unterstützen. Die Finanzierung soll die Minenentwicklungsmaßnahmen vorantreiben, die für die Steigerung der Produktion auf das angestrebte Ziel von 150-200 Tonnen pro Tag erforderlich sind.

Die Investition von Nicola erfolgte im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis von 0,60 Dollar pro Aktie, wodurch 8.333.333 Stammaktien erworben wurden. Diese Investition baut auf der früheren strategischen Investition von Nicola in Höhe von 1,0 Millionen Dollar zu einem Preis von 0,14 Dollar pro Aktie auf, die am 17. Januar 2024 Stockwatch-Bericht: Link

abgeschlossen wurde, und unterstreicht das langfristige Vertrauen des Unternehmens in das Managementteam von Blue Lagoon und das Projekt Dome Mountain.

Die Beteiligung von Ocean Partners stärkt die strategische Ausrichtung zwischen den Parteien zusätzlich. Zusammen mit der zuvor angekündigten Investition in Höhe von 3,0 Millionen Dollar Pressemitteilung 19. Mai 2026: Link

hat Ocean Partners nun insgesamt 8,0 Millionen Dollar für Blue Lagoon zugesagt. Gemeinsam haben Nicola und Ocean Partners eine bedeutende strategische Beteiligung aufgebaut und gleichzeitig Kapital bereitgestellt, das das Produktionswachstum beschleunigen soll.

Über die Kapitalbeteiligung hinaus stärkt die Finanzierung die integrierte Verbindung zwischen Minenentwicklung, Konzentratvermarktung und Aufbereitungsinfrastruktur. Während Blue Lagoon die Produktion vorantreibt, wird die zu 100 % im Besitz von Nicola befindliche Merritt Mill - British Columbias einzige vollständig genehmigte Aufbereitungsanlage, die zur Aufbereitung von gold- und silberhaltigem Material aus der gesamten Provinz zugelassen ist - voraussichtlich eine immer wichtigere Rolle bei der Unterstützung der regionalen Bergbaubetriebe spielen.

Peter Espig, CEO von Nicola Mining Inc., erklärte:

Diese Investition spiegelt unser Vertrauen sowohl in die Qualität des Projekts Dome Mountain als auch in die Fähigkeit des Managementteams von Blue Lagoon wider, seine Produktionsstrategie umzusetzen. Nicolas Zielsetzung geht über die Bereitstellung von Kapital hinaus - wir streben Partnerschaften mit Unternehmen an, die von unserer betrieblichen Infrastruktur, unserem technischen Know-how und unseren langfristigen strategischen Beziehungen profitieren können.

Gemeinsam mit Ocean Partners sind wir der Ansicht, dass diese Finanzierung Blue Lagoon in die Lage versetzt, den Übergang zu einer nachhaltigen kommerziellen Produktion zu beschleunigen und gleichzeitig ein integriertes Bergbaumodell zu stärken, das Finanzierung, Aufbereitung und Vermarktung von Konzentraten vereint. Während Nicola den Ausbau und die Modernisierung der Merritt Mill fortsetzt, bleiben wir unserem Engagement treu, eine verantwortungsvolle Bergbauentwicklung in ganz British Columbia zu unterstützen und langfristigen Wert für alle Stakeholder zu schaffen.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung wurden von Will Whitty, P.Geo., einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Whitty ist Vice President, Exploration des Unternehmens.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der NASDAQ, der TSX Venture Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und eine zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Aufbereitungs- und Tailings-Anlage in der Nähe von Merritt (British Columbia) betreibt. Das Unternehmen hat Gewinnbeteiligungsverträge mit hochgradigen Goldprojekten über Abbau und Verarbeitung abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Aufbereitungsanlage kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl gold- als auch silberhaltiges Material verarbeiten.

Das Unternehmen verfügt über sämtliche Anteile und Rechte am Projekt New Craigmont, einem hochgradigen Kupferkonzessionsgebiet, das ein Gebiet von mehr als 10.800 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon-Batholiths abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größte Kupfermine, grenzt. Außerdem ist das Unternehmen im Besitz von 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet Treasure Mountain, das 30 Mineralkonzessionen und eine Mineralpacht umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2.200 Hektar erstreckt.

Im Namen des Board of Directors

Peter Espig

Peter Espig

CEO & Direktor

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Peter Espig

Tel: (778) 385-1213

E-Mail: info@nicolamining.com

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