IRW-News: Path2 Hydrogen AG: University of Illinois Urbana-Champaign und GenH2 schließen Partnerschaft - flüssiger Wasserstoff für Luftfahrt

IRW-PRESS: Path2 Hydrogen AG: University of Illinois Urbana-Champaign und GenH2 schließen Partnerschaft - flüssiger Wasserstoff für Luftfahrt

München (IRW-Press/06.08.2026) -

Die University of Illinois Urbana-Champaign und GenH2 schließen eine Partnerschaft, um

die Forschung im Bereich flüssiger Wasserstoff für die Luftfahrt der nächsten Generation voranzutreiben

GenH2 wird einen Wasserstoffverflüssiger im Labormaßstab bereitstellen, der es den Forschern der Universität ermöglicht, vor Ort flüssigen Wasserstoff herzustellen, um Speicher-, Transport- und Antriebstechnologien für emissionsfreie Flugzeuge zu testen

URBANA, IL, und TITUSVILLE, FL 6. August 2026 Die University of Illinois Urbana-Champaign und GenH2 Corp., ein führender Anbieter von Wasserstoff-Infrastrukturlösungen und eine Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH), gaben heute eine Zusammenarbeit bekannt, um die Forschung im Bereich der Flüssigwasserstoff-Technologien (LH) für die Luftfahrt der nächsten Generation voranzutreiben. Im Rahmen der Vereinbarung wird GenH2 der Universität einen Wasserstoffverflüssiger im Labormaßstab zur Verfügung stellen, wodurch die Forscher vor Ort über eigene Kapazitäten zur Herstellung von flüssigem Wasserstoff für Tests in der Luft- und Raumfahrt verfügen.

Wasserstoff gilt weithin als einer der wichtigsten Wege zur Dekarbonisierung der Luftfahrt, da er eine höhere Energiedichte als herkömmliche Batterietechnologie bietet und emissionsfreie Antriebssysteme ermöglicht. Die Weiterentwicklung kryogener Kraftstoffsystemtechnologien zur Dekarbonisierung der Luftfahrt ist ein zentraler Schwerpunkt des "Center for Sustainable Aviation" an der University of Illinois. Doch der Forschungsfortschritt wurde lange Zeit durch den historisch begrenzten Zugang zu flüssigem Wasserstoff behindert viele Universitäten haben Schwierigkeiten, begrenzte Mengen an flüssigem Wasserstoff für Laborforschungszwecke zu erhalten und zu lagern. Die Verflüssigungsanlage ändert diese Situation für die Forscher der University of Illinois grundlegend und ermöglicht es ihnen, flüssigen Wasserstoff vor Ort zu erzeugen, Tests zu beschleunigen, neue Konzepte zu validieren und die Entwicklung zukünftiger wasserstoffbetriebener Flugzeuge zu unterstützen.

"Den Forschern direkten Zugang zu flüssigem Wasserstoff zu verschaffen, ist ein wichtiger Schritt zur Beschleunigung von Innovationen", sagt Christopher Wallington, Senior Vice President bei GenH2. "Wir freuen uns, die University of Illinois Urbana-Champaign dabei zu unterstützen, die Forschung voranzutreiben, die dazu beitragen kann, die Zukunft einer nachhaltigen Luftfahrt zu gestalten."

"Der zuverlässige Zugang zu flüssigem Wasserstoff vor Ort wird unsere Forschungskapazitäten erheblich erweitern und die Bewertung fortschrittlicher Treibstoffsysteme und kryogener Technologien für die Luftfahrt beschleunigen", sagte Phillip J. Ansell, außerordentlicher Professor am Fachbereich Luft- und Raumfahrttechnik des Grainger College of Engineering der University of Illinois Urbana-Champaign. Ansell ist Ormsbee Faculty Scholar und Direktor des Center for Sustainable Aviation. "Diese Kapazität wird uns dabei helfen, die Leistungs-, Sicherheits- und Betriebsdaten zu generieren, die für die Weiterentwicklung der nächsten Generation wasserstoffbetriebener Flugzeuge erforderlich sind."

Die Zusammenarbeit verbindet die Forschungskompetenzen der University of Illinois Urbana-Champaign im Bereich Luft- und Raumfahrt mit dem Fachwissen von GenH2 in den Bereichen Wasserstoffverflüssigung, Kryotechnologien und Infrastruktur für flüssigen Wasserstoff.

Die neue Verflüssigungskapazität vor Ort wird Forschungsarbeiten unterstützen, die darauf abzielen, mehrere kritische Lücken bei der Implementierung von Wasserstoffsystemen in Flugzeugen zu schließen insbesondere in Bezug auf die Betriebssicherheit der Systeme, die technologische Reife, die Sicherheit und die regulatorische Vorbereitung sowie die allgemeine Energieeffizienz. Zukünftige Forschungsarbeiten werden sich auf Flüssigwasserstoff-Treibstoffsysteme konzentrieren, einschließlich der Bewertung der Leistung von Komponenten und des Kraftstoffsystems sowie von Speicher-, Transfer- und Betankungstechnologien. Die Forscher werden zudem Pumpen, Ventile, Dichtungen und andere wichtige Systemkomponenten unter realen Betriebsbedingungen mit Flüssigwasserstoff evaluieren.

Die lokalen Produktionskapazitäten für flüssigen Wasserstoff werden es den Forschern zudem ermöglichen, kritische kryogene Leistungsfaktoren zu bewerten, die die Entwicklung zukünftiger wasserstoffbetriebener Flugzeuge beeinflussen, darunter Wärmeübertragung, Mehrphasenströmungsdynamik sowie die Langzeitbeständigkeit von Materialien und Komponenten, die den Bedingungen von flüssigem Wasserstoff ausgesetzt sind. Diese Arbeit wird die Weiterentwicklung neuer Luftfahrttechnologien wie dampfgeschirmter Tanks, Drohnen mit extrem langer Flugdauer und fehlertoleranter kryogener Isolierungsstrategien unterstützen und gleichzeitig die Daten zu Leistung, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Risikominderung liefern, die erforderlich sind, um die Integration und den Einsatz zukünftiger Flugzeuge zu beschleunigen.

Durch die Bereitstellung eines zuverlässigen Zugangs zu flüssigem Wasserstoff vor Ort für Forscher soll die Zusammenarbeit die Entwicklung von Technologien beschleunigen, die eine sauberere und nachhaltigere Luftfahrtindustrie unterstützen. Beide Organisationen freuen sich darauf, die Forschungsmöglichkeiten zu erweitern, die nächste Generation von Ingenieuren auszubilden und die Kommerzialisierung von Flüssigwasserstoff-Technologien für die Luftfahrt und andere aufkommende Anwendungen voranzutreiben.

Über GenH2GenH2 Corp. ist eine Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH), eines an der Frankfurter Wertpapierbörse notierten deutschen Unternehmens. GenH2 ist ein Technologieführer im Bereich der Infrastruktur für flüssigen Wasserstoff, einschließlich verlustfreier, kontrollierter Speicherung und fortschrittlicher Wasserstoffverflüssigung. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung standardisierter Anlagen, um den Ausbau der Midstream-Wasserstoffinfrastruktur für Sektoren zu beschleunigen, deren Dekarbonisierung besonders schwierig ist. Zum Technologieteam gehören ehemalige Wissenschaftler der NASA Hall of Fame mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und dem Einsatz von Wasserstofflösungen. Erfahren Sie mehr unter genh2.com.

Über die University of Illinois Urbana-Champaign

Die University of Illinois at Urbana-Champaign ist der Hauptcampus der führenden staatlichen Universität des Bundesstaates. Die Universität umfasst 16 Colleges und Lehreinheiten mit insgesamt über 59.000 Studierenden. Das Grainger College of Engineering der University of Illinois bietet 42 Studiengänge und Fachrichtungen an, die zu den Top 10 zählen, und verfügt über mehr als 600 hochqualifizierte Lehrkräfte sowie jährliche Forschungsausgaben in Höhe von über 300 Millionen US-Dollar. Der Fachbereich Luft- und Raumfahrttechnik der Universität Illinois ist international führend in den Bereichen Luft- und Raumfahrtwissenschaften und -technik. Der Fachbereich, der vom "US News & World Report" sowohl bei den Bachelor- als auch bei den Masterstudiengängen im Bereich Luft- und Raumfahrttechnik durchweg unter den Top 10 rangiert, hat sich Exzellenz und Führungsstärke in Lehre, Forschung und Dienstleistung auf die Fahnen geschrieben.

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Tel.: +49 89 139288929

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Website: www.path2hydrogen.com

ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie)

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