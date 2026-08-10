IRW-News: SAGA Metals Corp.: SAGA Metals gibt Analyseergebnisse der Bohrlöcher R-0058 bis R-0060 mit Abschnitten von bis zu 43,86 % Fe2O3, 6,10 % TiO2 und 0,317 % V2O5 aus den Bohrungen 2026 auf dem Projekt Radar für kritische Minerale in Labrador bekannt

IRW-PRESS: SAGA Metals Corp.: SAGA Metals gibt Analyseergebnisse der Bohrlöcher R-0058 bis R-0060 mit Abschnitten von bis zu 43,86 % Fe2O3, 6,10 % TiO2 und 0,317 % V2O5 aus den Bohrungen 2026 auf dem Projekt Radar für kritische Minerale in Labrador bekannt

SAGA Metals gibt Analyseergebnisse der Bohrlöcher R-0058 bis R-0060 mit Abschnitten von bis zu 43,86 % Fe2O3, 6,10 % TiO2 und 0,317 % V2O5 aus den Bohrungen 2026 auf dem Projekt Radar für kritische Minerale in Labrador bekannt und erweitert sein Advisory Board

VANCOUVER, B.C. / 10. August 2026 / IRW-Press / SAGA Metals Corp. (SAGA oder das Unternehmen) (TSXV: SAGA) (OTCQB: SAGMF) (FWB: 20H), ein nordamerikanisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung kritischer Rohstoffe konzentriert, freut sich, weitere Analyseergebnisse aus den Bohrlöchern R-0058, -0059 und -0060 bekannt zu geben, die im Jahr 2026 im Rahmen seines laufenden Diamantbohrprogramms für die erste Mineralressourcenschätzung (MRE) in der Zone Trapper in dem zu 100 % unternehmenseigenen Titan-Vanadium-Eisen-Projekt Radar in der Nähe von Cartwright, Labrador, Kanada, durchgeführt wurden. Die Zone Trapper ist ein Teil eines Oxidkorridors, der die Zonen Falcon und Hawkeye umfasst und sich über insgesamt 29 km² erstreckt (Abbildung 1).

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Abbildung 1: Das Konzessionsgebiet Radar mit der in Rot dargestellten Ausdehnung der Anomalie des vertikalen Dias-QMAGT-Gradienten (Bzz) (nur Pixel mit hoher Amplitude). Der mittels QMAGT abgebildete zentrale Oxid-Schichtungskorridor, der über 29 km² validiert wurde und die Zone Trapper, die Zone Hawkeye sowie die neue Zone Falcon umfasst.

Für drei weitere Diamantbohrlöcher (R-0058 bis R-0060) des im vierten Quartal 2025 begonnenen MRE-Bohrprogramms sind Analyseergebnisse eingetroffen, die konsistente, breite Abschnitte mit einer Oxidmineralisierung aufweisen.

Die bedeutsamsten Abschnitte beinhalten:

· Bohrloch R-0060: 118,0 m @ 39,10% Fe2O3, 5,32% TiO2, 0,269% V2O5

o Einschließlich 51,8 m @ 43,86% Fe2O3, 6,10% TiO2, 0,317% V2O5

· Bohrloch R-0059: 55,2 m @ 32,77% Fe2O3, 4,67% TiO2, 0,176% V2O5

o Einschließlich 14,0 m @ 32,29% Fe2O3, 4,43% TiO2, 0,184% V2O5

· Bohrloch R-0058: 17,5 m @ 23,48% Fe2O3, 4,31% TiO2, 0,252% V2O5

Michael Garagan, CGO & Direktor von SAGA Metals, erklärte:

Die Ergebnisse der Bohrungen R-0058 bis R-0060 bestätigen erneut die Kontinuität der Oxidmineralisierung mit gleichbleibenden Gehalten an Titan, Vanadium und Eisen in der gesamten Übergangszone Trapper zwischen Trapper North und Trapper South (Abbildung 4). Diese Abschnitte verbinden die beiden massiven Einheiten effektiv miteinander und untermauern das geologische Modell, auf dem unsere erste Schätzung der Mineralressourcen basiert.

Die Ergebnisse der drei Bohrungen R-0058, R-0059 und R-0060 belegen ebenso wie die bereits früher gemeldeten Bohrergebnisse die Gleichmäßigkeit der Gehalte und Mächtigkeiten entlang der Oxidmineralisierung. Sie unterstreichen so das wachsende Potenzial für eine beträchtliche Mineralressource, die den Aktionären von SAGA einen bedeutenden langfristigen Wert schaffen könnte.

Wichtige detaillierte Erkenntnisse aus den Bohrungen R-0058 bis R-0060

· Bohrung R-0058 (Querschnitt T02, Abbildung 2): Die Bohrung R-0058 wurde im Querschnitt T02 mit einem Azimut von 38 und einer Neigung von -45° bis zu einer Gesamttiefe von 299 m niedergebracht. Die beginnend in 71,6 m Tiefe durchteufte Oxidzone ist 53,0 m breit und besteht aus rhythmisch geschichtetem Oxid.

· Bohrung R-0059 (Querschnitt T03, Abbildung 3): Die Bohrung R-0059 wurde im Querschnitt T03 mit einem Azimut von 38 und einer Neigung von -45° bis zu einer Gesamttiefe von 377 m niedergebracht. Die Oxidzone erstreckt sich über 185,7 m und besteht aus 167,3 m rhythmischer Schichtung, 12,2 m Interkumulus-Mineralisierung und 6,2 m halbmassiver Oxidmineralisierung.

· Bohrung R-0060 (Querschnitt T03, Abbildung 3): Die Bohrung R-0060 wurde im Querschnitt T03 mit einem Azimut von 38 und einer Neigung von -60° niedergebracht. Die Bohrung liegt mit einer Gesamttiefe von 335 m unterhalb von Bohrung R-0059. Die 160,9 m mächtige Oxidzone besteht aus 72 m rhythmischer Schichtung und 88,9 m halbmassivem Oxid.

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Abbildung 2: Querschnitt durch T02 in Richtung Nordwest, der R-0058 zeigt und einen Abschnitt einer Schichtungssequenz mit der 3D-Magnetinversion der bodengestützten magnetischen Untersuchung der Zone Trapper aus dem Jahr 2025 hervorhebt. Für R-0058 dargestellte Analyseergebnisse.

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Abbildung 3: Querschnitt durch T03 in Richtung Nordwest, der R-0059 und R-0060 zeigt und Abschnitte halbmassiver Oxide und einer Schichtungssequenz mit der 3D-Magnetinversion der bodengestützten magnetischen Untersuchung der Zone Trapper aus dem Jahr 2025 hervorhebt. Für R-0059 und R-0060 dargestellte Analyseergebnisse.

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Abbildung 4: Karte der Zone Trapper in Draufsicht mit Darstellung der Standorte des bisher für die Mineralressourcenschätzung abgeschlossenen Bohrprogramms, einschließlich der Querschnitte 0S4-S13 in Trapper South, T01-T03 in der Übergangszone Trapper sowie N6-N12 in Trapper North, die die TMI-Daten der magnetischen Bodenuntersuchung in der Zone Trapper aus dem Jahr 2025 zeigen.

Wichtige Analyseergebnisse in der Zone Trapper

Damit beläuft sich die Gesamtzahl der bis dato erhaltenen MRE-Bohrergebnisse auf dreiundfünfzig (53) Diamantbohrlöcher. Wie bereits zuvor bekannt gegeben, umfassen die Analyseergebnisse der ersten fünfzig (50) Diamantbohrlöcher (Tabelle 1) des MRE-Bohrprogramms Folgendes:

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Tabelle 1: Zuvor im vierten Quartal 2025 und im bisherigen Jahr 2026 gemeldete Analyseabschnitte des MRE-Bohrprogramms mit Werten von den Bohrlöchern R-0008 bis R-0057.

· Die bisherigen Top-15-Abschnitte des MRE-Bohrprogramms sind in Tabelle 4 unten aufgeführt.

· Vom 4. Quartal 2025 bis heute, im Jahr 2026, wurden neunundsiebzig (79) Bohrungen (R-0008 bis R-0088) niedergebracht. Dabei wurde in Bohrloch R0064 ein bedeutender Oxidabschnitt von 396,6 m (tatsächliche Mächtigkeit: 340,0 m) aus halbmassivem Oxid mit ausgedehnten rhythmischen Oxidschichten durchschnitten.

· Bohranlage 1 bringt derzeit Bohrung R-0085 und Bohranlage 2 Bohrung R-0088 nieder. Aktuell fehlen noch zwei Bohrlöcher, um das Bohrprogramm für die Schätzung der Mineralressourcen abzuschließen.

· Die bisherigen MRE-Bohrungen haben in mehreren Bohrlöchern mächtige Oxidabschnitte im Bereich von 70 bis 150 m sowie bestimmte Analyseintervalle mit häufig über 45 bis 58 % Fe2O3, 6 bis 8 % TiO2 und 0,37 bis 0,44 % V2O5 geliefert.

· Bei Trapper South werden durchgehend eine rhythmische Bänderung sowie eine halbmassive bis massive Oxidmineralisierung beobachtet, was mit den hochgradigen Ergebnissen von Trapper North vergleichbar ist.

· Die Bohrungen gehen effizient voran, wobei in der Zone Trapper bis dato 20.352 m abgeschlossen wurden.

· Die hervorragende Kerngewinnungsrate liegt weiterhin bei über 95 % und die repräsentative Probennahme unterstützt die laufenden metallurgischen Untersuchungen sowie das Voranschreiten der ersten Mineralressourcenschätzung.

Zusammenfassung der Bohrungen in der Zone Trapper

Die folgenden beiden Tabellen zeigen die tatsächliche Mächtigkeit der Oxidmineralisierung (Tabelle 2) sowie die Gesamtlänge der niedergebrachten Bohrungen (Tabelle 3). Diese Daten werden in eine Software importiert, die branchenüblich zur Erstellung einer Schätzung der Mineralressourcen verwendet wird.

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Tabelle 2: Zusammenfassung der Bohrlöcher R-0016 bis R-0088, wobei die Oxidabschnitte hervorgehoben sind. Siehe die Abbildungen 2 und 3 oben, die die Oxidmineralisierung in den Querschnitten T02 & T03 darstellen. Die wahre Mächtigkeit stellt die senkrechte Breite der mineralisierten Zone dar, während das gesamte Oxid im Bohrloch der Länge der im Bohrloch durchteuften Mineralisierung entspricht.

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Tabelle 3: Zusammenfassung der insgesamt im vierten Quartal 2025 und im bisherigen Jahr 2026 gebohrten Meter, einschließlich aller geschnittenen und aufbereiteten Bohrkernproben.

Zusammenfassung der Probenahmen

Das Kernschneideteam von Saga hat das Schneiden, die Probenahme und den Versand von 699 Proben von den Bohrlöchern R-0061, -0062 und -0063 abgeschlossen. IGS Laboratories erhielt die Proben am 3. August 2026 und leitete anschließend den Analyseprozess ein. IGS geht davon aus, dem Unternehmen die Analyseergebnisse innerhalb der kommenden Woche zu übermitteln. Bis dato wurden in der Zone Trapper insgesamt 11.353 Proben entnommen.

Wesentliche Projekt-Highlights:

· Bestätigte Mineralisierung in 86 von 86 Bohrlöchern, die in zwei vorrangigen Zonen bislang niedergebracht wurden.

· Die bisherigen Untersuchungsergebnisse umfassen zahlreiche oxidreiche Abschnitte, darunter:

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Tabelle 4: Top-15-Abschnitte der Bohrprogramme 2025 und 2026 in der Zone Trapper

· Infrastruktur einschließlich Straßenzugang, Tiefwasserhafen, nahegelegener Wasserkraft und regionalem Flughafen.

· Bestätigung eines 29,0 km² großen zentralen Oxidkorridors, der die Zonen Trapper, Falcon und Hawkeye umfasst und das Potenzial im Distriktmaßstab verdeutlicht.

· Konsistente Gehalte und Mächtigkeiten mit halbmassivem bis massivem Oxid, das Werte von bis zu 72,33 % Fe2O3, 13,3 % TiO2 und 0,66 % V2O5 aufweist.

· Versuche im Labormaßstab mit der von Temas entwickelten RCL-Technologie bestätigten Ausbeuten von bis zu 90,8 % für Titan, 97,4 % für Vanadium und 91,5 % für Eisen.

· Für das MRE-Bohrprogramm wurden bis dato insgesamt 20.352 m abgeschlossen und gemeldet. Siehe Abbildung 4 oben, die die bis dato gemeldeten Standorte der MRE-Bohrlöcher in der Zone Trapper zeigt.

Über das Konzessionsgebiet für kritische Rohstoffe Radar in Labrador

Das Konzessionsgebiet Radar umfasst 690 Mineralschürfrechte in neun Mineralkonzessionen mit einer Größe von insgesamt etwa 24.175 ha im Südosten von Labrador, etwa 10 km südlich von Cartwright gelegen. Das Konzessionsgebiet umschließt den Intrusivkomplex Dykes River (etwa 160 km² an der Oberfläche) vollständig und ist ganzjährig über die asphaltierte Route 510, eine Holzabfuhrstraße bei Cartwright und einen von SAGA angelegten Zufahrtsweg erreichbar. Die Infrastrukturvorteile beinhalten den Tiefwasserhafen in Cartwright, den Flughafen Cartwright (YRF) und die Nähe zu regionaler Wasserkraft von Muskrat Falls und Churchill Falls.

Diamantbohrungen, geophysikalische Untersuchungen, Schürfgrabungen und geologische Kartierungen haben einen 29 km² großen Oxidkorridor bestätigt, der die Zonen Trapper, Falcon und Hawkeye umfasst. Die VTM-Mineralisierung bei Radar ist mit jener von globalen Fe-Ti-V-Systemen wie Panzhihua (China) und Bushveld (Südafrika) vergleichbar. In Abhängigkeit von weiteren Explorationsarbeiten, einer Ressourcendefinition und metallurgischen Untersuchungen könnte das Projekt eine strategische Quelle für Titan, Vanadium und Eisen für die nordamerikanischen Märkte darstellen.

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Abbildung 5: Das Konzessionsgebiet Radar mit der in Rot dargestellten Ausdehnung der Anomalie des vertikalen Dias-QMAGT-Gradienten (Bzz) (nur Pixel mit hoher Amplitude). Der mittels QMAGT abgebildete zentrale Oxid-Schichtungskorridor, der über ein Gebiet von 29 km² validiert wurde und die Zone Trapper, die Zone Hawkeye sowie die neue Zone Falcon umfasst, wobei im Westen und Norden zusätzliche Ziele hervorgehoben sind. Das Konzessionsgebiet ist gut an das Straßennetz angebunden und liegt verkehrsgünstig in der Nähe der Stadt Cartwright in Labrador.

Ernennung im Advisory Board

Das Unternehmen freut sich zudem, die Berufung von Tim Mizuno in sein Advisory Board bekanntgeben zu können. Herr Mizuno wird das Unternehmen strategisch beraten, während dieses sein Portfolio an kritischen Mineralvorkommen in die nächsten Phasen der technischen Entwicklung und Kommerzialisierung vorantreibt.

Herr Mizuno verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bergbau- und Ressourcensektor, in dem er leitende Führungspositionen mit den Schwerpunkten Unternehmensstrategie, Geschäftsentwicklung, Projektentwicklung, kommerzielle Verhandlungen und Zusammenarbeit mit Behörden innehatte. Er hat mit Rohstoffunternehmen in der Förder- wie auch in der Entwicklungsphase zusammengearbeitet und dabei weltweit Projektfortschritte, Finanzierungsinitiativen, strategische Partnerschaften sowie die Markterschließung unterstützt.

Wir freuen uns sehr, Tim im Beirat von SAGA willkommen zu heißen, sagte Mike Stier, Chief Executive Officer von SAGA Metals. Seine einzigartige Kombination aus kaufmännischer und strategischer Erfahrung wird uns dabei unterstützen, unsere Projekte voranzutreiben und Wert für unsere Aktionäre zu schaffen. Tim hat Unternehmen erfolgreich durch entscheidende Wachstumsphasen geführt - von der Projektbewertung und -finanzierung bis hin zur Markterschließung und Vermarktung. Seine Erkenntnisse werden unsere langfristige Strategie stärken, da die Nachfrage nach einer sicheren Versorgung Nordamerikas mit kritischen Mineralien weiter zunimmt.

Die Ernennung von Herrn Mizuno spiegelt das anhaltende Engagement von SAGA wider, seine technischen und kommerziellen Kompetenzen weiter auszubauen, während das Unternehmen die Exploration, die Ressourcenabgrenzung, die metallurgische Bewertung und die Erschließung künftiger Möglichkeiten in seinem gesamten Projektportfolio vorantreibt.

Qualifizierte Person

Dr. A. Miller, P.Geo., PEGNL ist als unabhängige qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 tätig und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Technische Informationen

Die Diamantbohrkerne wurden vom Personal des Unternehmens in der Bohrkernanlage von SAGA in Cartwright, Labrador, protokolliert und beprobt. Der Bohrkerndurchmesser war NQ. Der Bohrkern wurde mit einer Diamantsäge längs durchschnitten; eine Hälfte verblieb im Bohrkernkasten, während die andere Hälfte in festgelegten Abständen zur Analyse beprobt wurde.

Die Bohrkernproben wurden im Labor von Impact Global Solutions (IGS) in Montréal, Québec, aufbereitet und analysiert. Im Rahmen des Programms zur analytischen Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) wurden in regelmäßigen Abständen zertifizierte Referenzstandards, Leerproben und Doppelproben in den Probenstrom eingefügt, um die analytische Genauigkeit und Präzision zu überwachen.

Zerkleinerungsrückstände und Pulpenproben werden aufbewahrt und in einer gesicherten Einrichtung gelagert, um sie später überprüfen und erneut analysieren zu können. Das Unternehmen hält ein strenges Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprotokoll vor, das den branchenüblichen Standards entspricht.

Über SAGA Metals Corp.

SAGA Metals Corp. ist ein nordamerikanisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Exploration und Entdeckung einer Vielzahl kritischer Rohstoffe konzentriert, die den Übergang Nordamerikas zu einer sicheren Versorgung unterstützen. Das zu 100 % unternehmenseigene Ti-V-Fe-Projekt Radar umfasst 24.175 Hektar und umschließt den gesamten Dykes River Intrusive Complex, der auf einer Fläche von 160 km² in der Nähe von Cartwright, Labrador, kartiert wurde. Die bisherigen Explorationsarbeiten, darunter Bohrungen über insgesamt 22.561 m in den Zonen Hawkeye und Trapper, haben eine große, mineralisierte, geschichtete mafische Intrusion bestätigt, die vanadiumhaltigen Titanomagnetit (VTM) und Ilmenitmineralisierung mit durchweg einheitlichen Gehalten an Titan, Vanadium und Eisen enthält.

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Wolverine für schwere Seltenerdmetalle in Labrador ist ein oberflächennahes REE-System, das in einem peralkalischen Caldera-Komplex vorkommt, der starke geologische Ähnlichkeiten mit den Lagerstätten Tanbreez und Strange Lake aufweist. Das Projekt weist eine durchgängige Mineralisierung mit Zonen auf, die sich über eine Fläche von 26 km² erstrecken, einschließlich Bohrergebnissen von bis zu 2,03 % TREO und einem Gehalt von etwa 28 % HREO sowie Proben mit bis zu 21,6 % TREO.

Das zu 100 % unternehmenseigene Double-Mer-Uranprojekt umfasst eine Fläche von 25.600 Hektar und weist radiometrische Urananomalien auf, die einen 18 km langen Ost-West-Trend hervorheben, wobei ein bestätigter Abschnitt von 14 km Proben mit Gehalten von bis zu 0,428 % UO geliefert hat (Technischer Bericht Double Mer 2024).

Außerdem ist SAGA Eigentümer des Lithiumprojekts Legacy in der Region Eeyou Istchee James Bay von Quebec. Dieses Projekt hat eine Fläche von 72.701 Hektar und weist ähnliche geologische Merkmale auf wie benachbarte Gebiete, die derzeit von Rio Tinto, Li-FT Power, SOQUEM und Loyal Metals erkundet werden.

Mit einem Portfolio, das wichtige Rohstoffe für eine Zukunft sauberer Energien umfasst, ist SAGA strategisch gut positioniert, um eine wichtige Rolle bei der Sicherung kritischer Rohstoffe zu spielen.

Im Namen des Board of Directors

Mike Stier, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Rob Guzman, Investor Relations

SAGA Metals Corp.

Tel: +1 (844) 724-2638

E-Mail: rob@sagametals.com

www.sagametals.com

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