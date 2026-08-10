Juni und Juli waren in Westeuropa so warm wie noch nie

dpa-AFX · Uhr
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BONN (dpa-AFX) - Im Juni und Juli war es in Westeuropa so heiß wie nie zuvor in den beiden Sommermonaten. In der Region, zu der auch Deutschland zählt, lag die Temperatur im Mittel bei 21,62 Grad Celsius, wie der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus in Bonn mitteilte./pa/DP/zb

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