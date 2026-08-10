Kapitalerhöhung Intel. Apple abgestuft. Berkshire im Fokus.

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Die Wall Street startet verhalten in die neue Woche. Im Fokus steht Intel mit einer geplanten Kapitalerhöhung über 15 Milliarden US-Dollar, zuzüglich einer möglichen Mehrzuteilung von 2,25 Milliarden US-Dollar, was wegen der Verwässerung zunächst belastet. Berkshire Hathaway meldet mit 12,98 Milliarden US-Dollar einen 16 Prozent höheren operativen Gewinn und 101,8 Milliarden US-Dollar Umsatz, allerdings profitiert das Ergebnis stark von sonstigen Erträgen, während GEICO schwächelt. Der Cashbestand sinkt auf rund 365 Milliarden US-Dollar, zugleich kaufte Berkshire für etwa 4,5 Milliarden US-Dollar eigene Aktien zurück. Im Tech-Sektor bleibt die KI-Nachfrage robust, TSMC meldet für Juli rund 45 Prozent Umsatzwachstum, während Nvidia bis zu 3 Milliarden US-Dollar in den Rechenzentrumsentwickler Lancium investieren will. Geopolitisch bleibt die Straße von Hormus ein Unsicherheitsfaktor, der Ölpreis zieht entsprechend an. Im Wochenverlauf stehen vor allem die Verbraucherpreise am Mittwoch, die Erzeugerpreise am Donnerstag und die Einzelhandelsumsätze am Freitag im Fokus.



00:00 Intro

00:24 Volatile Handelswoche (Verbraucherpreise, Zinsanhebung u.a.)

01:50 Ölpreis | Iran am längeren Hebel

04:18 Trump unter Druck: Wall Street erwartet Deeskalation

05:32 Wochenhighlights: Inflationsdaten und Tech-Zahlen

06:12 Kapitalerhöhung Intel | Apple abgestuft | Nvidia, Micron

07:18 SpaceX plant massiven Kapazitätsausbau

10:22 China gibt Gas: KI, humanoide Roboter und Halbleiter

11:10 Analysten zu Apple, Dell, Albemarle, Atlassian, Take 2 Interactive

15:22 Berkshire Hathaway: Operativ stark, Details bremsen

18:20 AeroVironment: US-Army-Auftrag | Bewegung bei Celsius



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