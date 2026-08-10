Nasdaq vor 30.000! Nvidia & Palantir starten die nächste KI-Rallye

Der DAX bleibt nach seinem starken August-Auftakt auf Rekordkurs – doch der Blick richtet sich zunehmend an die Wall Street. Während Dow Jones und S&P 500 bereits neue Höchststände markiert haben, steht der Nasdaq nach seiner kräftigen Erholung jetzt vor der psychologisch wichtigen Marke von 30.000 Punkten. Rückenwind kommt ausgerechnet vom schwächelnden US-Arbeitsmarkt: ADP, JOLTS und die überraschend schwachen NFP-Daten erhöhen die Hoffnung, dass die Fed bei weiteren Zinsschritten vorsichtiger agiert. Davon profitieren vor allem die zinssensitiven Technologie- und KI-Aktien. Gleichzeitig ziehen Gold und Silber wieder deutlich an, während geopolitische Spannungen rund um die Straße von Hormus für zusätzliche Bewegung an den Märkten sorgen.

Besonders spannend wird es bei den Einzelwerten: Nvidia arbeitet sich aus der monatelangen Seitwärtsphase heraus, Palantir begeistert mit starkem Wachstum und einer beeindruckenden Wochenperformance, während Super Micro Computer vor wichtigen Quartalszahlen steht. Dazu kommen Caterpillar, Sherwin-Williams und Walt Disney mit interessanten charttechnischen Setups. Auch der Space-Sektor rückt wieder in den Fokus: Rocket Lab zeigt nach den jüngsten Kursverlusten erste Stärke, während SpaceX nach den ersten Quartalszahlen seit dem IPO weiter für hohe Volatilität sorgt. Welche Marken bei DAX, Nasdaq, Gold und den spannendsten Aktien jetzt entscheidend sind, zeigen wir im aktuellen Wochenausblick.

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

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