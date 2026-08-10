Ölpreise wenig verändert - Straße von Hormus im Fokus

Die Ölpreise haben sich am Montag trotz der Unsicherheit über die Öltransporte durch die Straße von Hormus wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Rohöl aus der Nordsee der Sorte Brent mit Lieferung im Oktober wurde bei 83,71 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitag.

Der Iran hatte am Samstag Hoffnungen auf eine schnelle Wiedereröffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr gedämpft. Die Führung in Teheran stellte neue Bedingungen für eine Wiedereröffnung der Meerenge für Transporte von Rohöl aus den Fördergebieten am Persischen Golf. US-Präsident Donald Trump zeigte sich daraufhin demonstrativ und sagte dem Nachrichtenportal "Axios": "Wir geben dem nicht viel Aufmerksamkeit".

In den vergangenen drei Handelstagen war der Preis für Rohöl der Sorte Brent noch deutlich stärker gestiegen, zeitweise ging es wegen der Unsicherheit über die Öffnung der Straße von Hormus mehr als fünf Dollar nach oben. Am Wochenende hatte der iranische Außenminister Abbas Araghch zwar mitgeteilt, dass eine Einigung mit dem Oman über die Einrichtung einer Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus kurz bevorstehe, direkte Gespräche mit den USA schloss er aber vorerst aus./jkr/stk