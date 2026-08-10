Original-Research: A.S. Création Tapeten AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: A.S. Création Tapeten AG - von Montega AG

10.08.2026 / 11:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu A.S. Création Tapeten AG

     Unternehmen:               A.S. Création Tapeten AG
     ISIN:                      DE000A1TNNN5

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      10.08.2026
     Kursziel:                  14,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA ; Tim Kruse, CFA

H1: Operatives Ergebnis auf bereinigter Basis nahezu stabil - Jahresprognose
bestätigt

A.S. Création (AS) hat am 6. August 2026 den Zwischenbericht für H1 2026
veröffentlicht. Dank anhaltender Effizienzgewinne und einer gestiegenen
Rohertragsmarge entwickelte sich das operative Ergebnis auf bereinigter
Basis trotz des anspruchsvollen Marktumfeldes nahezu stabil.

[Tabelle]

Umsatzrückgang schwächt sich ab: Im H1 sank der Konzernumsatz um 3,4% yoy
auf 54,2 Mio. EUR. Nach einem Rückgang von 7,1% yoy im Q1 verzeichnete AS im
Q2 jedoch ein positives Umsatzwachstum von +1,3% yoy auf 24,8 Mio. EUR. Auf
Segmentebene gab das Kerngeschäft Tapete im Halbjahr um 4,1% yoy auf 47,7
Mio. EUR nach, während sich das Segment Dekorationsstoffe mit einem Plus von
2,0% yoy auf 6,5 Mio. EUR erneut robust zeigte. Regional stachen
insbesondere die osteuropäischen Märkte außerhalb der EU mit einer
dynamischen Entwicklung (+23,4% yoy auf 8,7 Mio. EUR) hervor.

Rohertragsmarge steigt auf 54,8% - Operatives Ergebnis auf bereinigter Basis
stabil: Die Rohertragsmarge verbesserte sich im Berichtshalbjahr um 1,1 Pp
auf 54,8% (Vj.: 53,7%). Dies unterstreicht u.E. die Wirksamkeit der
Effizienzsteigerungen in der Produktion sowie die konsequente Ausrichtung
auf margenstärkere Sortimente und digitale Vertriebskanäle (E-Commerce). Das
berichtete EBIT lag bei 0,3 Mio. EUR (Vj.: 1,2 Mio. EUR). Hierin enthalten
sind Einmalaufwendungen für Abfindungen und Freistellungen im Rahmen des
strukturellen Personalabbaus i.H.v. 0,6 Mio. EUR. Bereinigt um diese
Sondereffekte erreichte das operative Ergebnis 0,9 Mio. EUR (Vj. bereinigt:
1,0 Mio. EUR) und lag damit trotz des geringeren Umsatzniveaus nahezu auf
Vorjahreshöhe.

Starke Cashflow-Generierung und solide Netto-Liquidität: Der Cashflow aus
betrieblicher Tätigkeit fiel mit 3,8 Mio. EUR erneut stark aus (Vj.: 4,6
Mio. EUR). Die finanzielle Basis ist mit einer EK-Quote von 65,5% und einer
positiven Netto-Liquidität von 4,4 Mio. EUR solide.

Jahresprognose 2026 bestätigt: Auf Basis der Halbjahreszahlen bestätigte der
Vorstand die Jahresziele (Umsatz: 95 bis 110 Mio. EUR; bereinigtes EBIT:
-1,5 bis +3,0 Mio. EUR; bereinigtes Jahresergebnis nach Steuern: -1,5 bis
+2,0 Mio. EUR). Ziel bleibt ein positives bereinigtes Nachsteuerergebnis für
das Gesamtjahr. Ergänzend kündigte das Management den geplanten
Segmentwechsel vom regulierten Markt in das Freiverkehrssegment Scale an,
wodurch sich die regulatorischen Kosten reduzieren werden.

Fazit: A.S. Création unterstreicht im H1-Bericht die operative Stabilität.
Die verbesserte Umsatzentwicklung im Q2, die kontinuierliche Steigerung der
Rohertragsmarge und die stabile operative Profitabilität auf bereinigter
Basis belegen u.E. den Erfolg der Strategie 'CREATE 2030'. Das Unternehmen
verfügt über ein hohes Ergebnispotenzial bei anziehender (Bau-)Konjunktur.
Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 14,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=fd3599199f452cfa4d61617f75241070

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=1abac2b7-9497-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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