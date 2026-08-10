Original-Research: Deutsche Rohstoff AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

^ Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - from First Berlin Equity Research GmbH 10.08.2026 / 15:03 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Deutsche Rohstoff AG Company Name: Deutsche Rohstoff AG ISIN: DE000A0XYG76 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 10.08.2026 Target price: EUR115 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 105.00 to EUR 115.00. Abstract: Stronger than expected production from new wells which have come online over the past three months has prompted DRAG to announce an expansion of the 2026 drilling programme from 26 to 32 gross wells. 2026 CAPEX is now expected to be EUR310m-EUR330m - an increase of 42% over the previous guidance of EUR220m-EUR230m. 2026 production guidance rises by 10% from 17,000-18,000 boepd (barrels of oil equivalent per day) to 18,500-20,000 boepd while 2026

revenue guidance is now 15% higher at EUR300m-EUR320m (previously: EUR260m-EUR280m).

The increase in revenue guidance is higher than the corresponding figure for production because new wells generate a higher proportion of more valuable oil and a lower proportion of less valuable gas than established wells. New

EBITDA guidance is EUR380m-EUR400m (previously: EUR355m-EUR375m). The H1/26 results

(due on 19 August) will include a EUR15m impairment of the company's wells in Colorado. The impairment reflects higher costs for workover activities and in some cases lower than expected production volumes from existing wells. Colorado was the primary focus of development activity during 2016 to 2021. DRAG is now focused on Wyoming which accounted for 82% of oil and gas production by volume in 2025. Adjusting our valuation model for the impact of the expanded drilling programme causes us to raise our price target from EUR105 to EUR115 (upside: 37%). We maintain our Buy recommendation. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 105,00 auf EUR 115,00. Zusammenfassung: Die stärker als erwartet ausgefallene Förderung aus neuen Bohrlöchern, die in den letzten drei Monaten in Betrieb genommen wurden, hat DRAG dazu veranlasst, eine Ausweitung des Bohrprogramms für 2026 von 26 auf 32 Bruttobohrlöcher anzukündigen. Die Investitionsausgaben (CAPEX) für 2026 werden nun auf EUR310 Mio. bis EUR330 Mio. geschätzt - ein Anstieg um 42 % gegenüber der bisherigen Prognose von EUR220 Mio. bis EUR230 Mio. Die Produktionsprognose für 2026 steigt um 10 % von 17.000-18.000 boepd (Barrel Öläquivalent pro Tag) auf 18.500-20.000 boepd, während die Umsatzprognose für 2026 nun um 15 % höher bei EUR300 Mio. bis EUR320 Mio. liegt (zuvor: EUR260 Mio. bis EUR280 Mio.). Der Anstieg der Umsatzprognose fällt stärker aus als der entsprechende Wert für die Produktion, da neue Bohrlöcher einen höheren Anteil an wertvollerem Öl und einen geringeren Anteil an weniger wertvollem Gas liefern als bereits etablierte Bohrlöcher. Die neue EBITDA-Prognose liegt bei EUR380 Mio. bis EUR400 Mio. (zuvor: EUR355 Mio. bis EUR375 Mio.. Die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 (Veröffentlichung am 19. August) werden eine Wertminderung in Höhe von EUR15 Mio. für die Bohrlöcher des Unternehmens in Colorado enthalten. Die Wertminderung spiegelt höhere Kosten für Aufwältigungsarbeiten sowie in einigen Fällen geringere Produktionsmengen als erwartet aus bestehenden Bohrlöchern wider. Colorado stand im Zeitraum 2016 bis 2021 im Mittelpunkt der Erschließungsaktivitäten. Der Geschäftsschwerpunkt liegt nun auf Wyoming, auf das im Jahr 2025 82 % der Öl- und Gasproduktion (nach Volumen) entfielen. Die Anpassung unseres Bewertungsmodells an die Auswirkungen des erweiterten Bohrprogramms veranlasst uns, unser Kursziel von EUR105 auf EUR115 anzuheben (Aufwärtspotenzial: 37 %). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here:

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