Original-Research: Österreichische Post AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Österreichische Post AG - von Montega AG

10.08.2026 / 15:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Österreichische Post AG

     Unternehmen:               Österreichische Post AG
     ISIN:                      AT0000APOST4

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      10.08.2026
     Kursziel:                  38,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Paketdynamik stützt Umsatz in H1 - Margendruck und Sondereffekte belasten
Halbjahresergebnis

Die Österreichische Post AG hat ihren Zwischenbericht für H1/2026 vorgelegt.
Die Ergebnisse spiegeln die erwartete zweigeteilte Entwicklung wider:
Während der Konzernumsatz dank der anhaltenden Dynamik im E-Commerce-Bereich
um +3,8% yoy auf 1.544,0 Mio. EUR zulegen konnte, stand die Ergebnisseite
weiter unter Druck. Neben dem strukturellen Rückgang im Briefgeschäft und
dem intensiven Preiswettbewerb im Ausland belasteten insbesondere
nicht-cashwirksame Bewertungseffekte aus Optionsverbindlichkeiten das
Periodenergebnis. Dennoch bleibt der Ausblick für die zweite Jahreshälfte
dank greifender Tarifanpassungen positiv.

[Tabelle]

Operatives Geschäft im Rahmen der Erwartungen - Q2 zeigt
Paketbeschleunigung: Mit einem H1-EBIT von 73,3 Mio. EUR (-22,0% yoy)
landete die Post im Rahmen unserer Schätzungen (Q2-EBIT: 36,5 Mio. vs. MONe:
36,0 Mio. EUR). Hauptverantwortlich für den EBIT-Rückgang waren neben Lohn-
und Sachkostensteigerungen auch margenschwächere Volumensverschiebungen.
Während der profitable Briefbereich durch fortschreitende E-Substitution
volumenmäßig einbüßte, hielt der Preis- und Wettbewerbsdruck in der
internationalen Paketlogistik an. Zusätzlich lasteten die Transformation
sowie Anlaufkosten im Telekom-Bereich (Markteinführung von YELLOW)
vorübergehend auf der operativen Marge. Hinzu kamen regulatorische Eingriffe
im türkischen Markt, die das margenstarke asiatische Importvolumen bremsten.
Operativ sticht das Q2 dennoch positiv hervor: Die Division E-Commerce &
Logistics beschleunigte ihr Umsatzwachstum in Q2 auf +16,3% yoy (H1: +11,5%
auf 910,9 Mio. EUR), gestützt auf ein starkes Paketplus in Österreich (+9,0%
in H1) sowie den vollen Konsolidierungseffekt von euShipments.com. In der
Division Brief, Filiale & Services fiel der Umsatzrückgang in Q2 (-7,1% yoy;
H1: -7,4% auf 566,1 Mio. EUR) moderater aus als befürchtet. Margenseitig
drückten der Wegfall der Telekom-Kooperation, Kostendruck sowie die
Preisintensität in CEE/Türkei das Q2-Brief-EBIT (-34,9% yoy). Das
Periodenergebnis (H1: 22,8 Mio. EUR; Q2: 7,5 Mio. EUR) wurde stark von
unbaren Neubewertungseffekten der Aras-Kargo-Optionsverbindlichkeit (-20
Mio. EUR in H1) belastet. Bereinigt lag das H1-EPS bei soliden 0,65 EUR (vs.
0,32 EUR berichtet). Der operative Free Cashflow erholte sich in Q2 deutlich
(+29,3% yoy auf 43,2 Mio. EUR).

Ausblick: Das Management hat die Jahresguidance eines stabilen EBITs
bestätigt. Wir erwarten für H2 ebenfalls eine spürbare
Ergebnisbeschleunigung, getrieben durch die Portoerhöhung beim Premiumbrief
ab 1. August sowie greifende Preisanpassungen in der Türkei und CEE ab 1.
Juli.

Fazit: Die Q2-Zahlen bestätigen den erwarteten Übergangscharakter des ersten
Halbjahrs. Operativ beschleunigt sich das Paketgeschäft, während die
erwarteten H2-Preisanpassungen die Lücke zum Jahresziel schließen sollten.
Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 38,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=7c12adcab461f9469c23db28af07aa30

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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