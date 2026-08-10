Original-Research: Pentixapharm Holding AG (von BankM AG): Kaufen

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Original-Research: Pentixapharm Holding AG - von BankM AG

10.08.2026 / 11:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu Pentixapharm Holding AG

     Unternehmen:               Pentixapharm Holding AG
     ISIN:                      DE000A40AEG0

     Anlass der Studie:         Bericht H1/2026, Kapitalerhöhung
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      10.08.2026
     Kursziel:                  EUR 11,33
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Dr. Roger Becker, Biologe, CEFA

H1 2026 planmäßig mit Verlust - Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

Mit Vorlage des Halbjahresberichts 2026 bestätigt die Pentixapharm Holding
AG (ISIN DE000A40AEG0, Prime Standard, PTP GY) die positive Entwicklung
ihrer Entwicklungs-Pipeline. Im Fokus der letzten Wochen und Monate stand
die Beantragung der FDA-Genehmigung (IND) zum Start der Phase III-Studie in
der Subtypisierung des "Primären Aldosteronismus" mit PentixaFor. Nach dem
Berichtszeitraum erhielt das Projekt den Fast Track-Status der FDA; dies
impliziert einen intensiveren Austausch mit der Zulassungsbehörde und
gestaltet das Prüfverfahren insgesamt effizienter. Zur statistischen
Absicherung der Studienergebnisse wurde im Rahmen des Studienprotokolls die
Anzahl der in die Studie aufzunehmenden Patienten von rund 270 auf rund 325
erhöht. Nach Angaben des Unternehmens hat dies keinen materiellen Einfluss
weder auf den Zeitrahmen der Studie noch auf die Finanzierungsreichweite bis
in das GJ 2028 hinein.

Mit der erfolgreichen Kapitalerhöhung im Juli 2026 erzielte das Unternehmen
einen Bruttoerlös von rund EUR 20,4 Mio.; nach Abzug der damit verbunden
Kosten resultiert ein Nettoemissionserlös von etwa EUR 19,65 Mio. Zusammen mit
den EUR 18,5 Mio. aus der Wandelschuldverschreibungs-Vereinbarung mit der
Eckert & Ziegler SE und den vorhandenen liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag
von knapp EUR 3,6 Mio. belaufen sich die verfügbaren Mittel auf rund EUR 41,75
Mio. Diese dienen im Wesentlichen der selbständigen und weitreichenden
Finanzierung der PANDA Phase 3-Studie und verschaffen dem Unternehmen damit
eine vorteilhafte Position, um gestärkt in Verhandlungen mit potenziellen
Partnern zu treten.

Gleichzeitig verbleibt nach wie vor das Restrisiko einer erfolgreichen
Zulassung mit einer empirischen Erfolgswahrscheinlichkeit von 65,5% (s.
unser Basisstudien-Update vom 25. Juni 2026). Diesen Parameter wählen wir
aus Vorsichtsgründen bewusst konservativ: Wir leiten ihn empirisch aus der
Therapeutika-Entwicklung her, er dürfte gleichwohl für ein Diagnostikum wie
PentixaFor höher liegen.

Nach dem erwartungsgemäß negativen Konzernergebnis zum ersten Halbjahr von EUR
-6,9 Mio. (Vj. EUR -8,4 Mio.) geht der Vorstand in seiner Guidance von einem
Ergebnis für das Gesamtjahr von rund EUR -21,6 Mio. aus. Die im Vergleich zur
Vorjahresperiode verbesserten operativen Kennzahlen belegt die Wirksamkeit
der strukturell verbesserten Kostenkontrolle.

Nach rein technischer Anpassung des Netto-Emissionserlöses, der Anzahl neu
emittierter Aktien sowie der Marktparameter ergibt sich ein Fairer Wert pro
Aktie von EUR 11,33. Damit bestätigen wir unser Rating "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=86beb011588212c0b6ae160d3fb1d80e

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-46
Fax +49 69 71 91 838-50
roger.becker@bankm.de

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=56aab886-949c-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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