Original-Research: Pentixapharm Holding AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: Pentixapharm Holding AG - von BankM AG 10.08.2026 / 11:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu Pentixapharm Holding AG Unternehmen: Pentixapharm Holding AG ISIN: DE000A40AEG0 Anlass der Studie: Bericht H1/2026, Kapitalerhöhung Empfehlung: Kaufen seit: 10.08.2026 Kursziel: EUR 11,33 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Dr. Roger Becker, Biologe, CEFA H1 2026 planmäßig mit Verlust - Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen Mit Vorlage des Halbjahresberichts 2026 bestätigt die Pentixapharm Holding AG (ISIN DE000A40AEG0, Prime Standard, PTP GY) die positive Entwicklung ihrer Entwicklungs-Pipeline. Im Fokus der letzten Wochen und Monate stand die Beantragung der FDA-Genehmigung (IND) zum Start der Phase III-Studie in der Subtypisierung des "Primären Aldosteronismus" mit PentixaFor. Nach dem Berichtszeitraum erhielt das Projekt den Fast Track-Status der FDA; dies impliziert einen intensiveren Austausch mit der Zulassungsbehörde und gestaltet das Prüfverfahren insgesamt effizienter. Zur statistischen Absicherung der Studienergebnisse wurde im Rahmen des Studienprotokolls die Anzahl der in die Studie aufzunehmenden Patienten von rund 270 auf rund 325 erhöht. Nach Angaben des Unternehmens hat dies keinen materiellen Einfluss weder auf den Zeitrahmen der Studie noch auf die Finanzierungsreichweite bis in das GJ 2028 hinein. Mit der erfolgreichen Kapitalerhöhung im Juli 2026 erzielte das Unternehmen einen Bruttoerlös von rund EUR 20,4 Mio.; nach Abzug der damit verbunden Kosten resultiert ein Nettoemissionserlös von etwa EUR 19,65 Mio. Zusammen mit den EUR 18,5 Mio. aus der Wandelschuldverschreibungs-Vereinbarung mit der Eckert & Ziegler SE und den vorhandenen liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag von knapp EUR 3,6 Mio. belaufen sich die verfügbaren Mittel auf rund EUR 41,75 Mio. Diese dienen im Wesentlichen der selbständigen und weitreichenden Finanzierung der PANDA Phase 3-Studie und verschaffen dem Unternehmen damit eine vorteilhafte Position, um gestärkt in Verhandlungen mit potenziellen Partnern zu treten. Gleichzeitig verbleibt nach wie vor das Restrisiko einer erfolgreichen Zulassung mit einer empirischen Erfolgswahrscheinlichkeit von 65,5% (s. unser Basisstudien-Update vom 25. Juni 2026). Diesen Parameter wählen wir aus Vorsichtsgründen bewusst konservativ: Wir leiten ihn empirisch aus der Therapeutika-Entwicklung her, er dürfte gleichwohl für ein Diagnostikum wie PentixaFor höher liegen. Nach dem erwartungsgemäß negativen Konzernergebnis zum ersten Halbjahr von EUR -6,9 Mio. (Vj. EUR -8,4 Mio.) geht der Vorstand in seiner Guidance von einem Ergebnis für das Gesamtjahr von rund EUR -21,6 Mio. aus. Die im Vergleich zur Vorjahresperiode verbesserten operativen Kennzahlen belegt die Wirksamkeit der strukturell verbesserten Kostenkontrolle. Nach rein technischer Anpassung des Netto-Emissionserlöses, der Anzahl neu emittierter Aktien sowie der Marktparameter ergibt sich ein Fairer Wert pro Aktie von EUR 11,33. Damit bestätigen wir unser Rating "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=86beb011588212c0b6ae160d3fb1d80e

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen: BankM AG Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-46 Fax +49 69 71 91 838-50 roger.becker@bankm.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=56aab886-949c-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2379964 10.08.2026 CET/CEST °