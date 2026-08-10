Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Bilger/Bahn-Boni

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Bilger/Bahn-Boni:

"Dass die Vorstände bei der Deutschen Bahn viel Geld verdienen und sogar regelmäßig mit Zusatz-Zahlungen belohnt werden, löst Empörung bei all jenen aus, deren letzte Zugfahrt mal wieder in eine mittlere Katastrophe ausgeartet ist. Und das sind ziemlich viele. Zu ihnen scheint auch der neue Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) zu gehören. Er hat jetzt "Auswirkungen" auf die Boni von Bahnmanagern angekündigt, wenn die vom Bund vorgegebenen Ziele nicht eingehalten werden. An dieser Aussage verwundert eigentlich nur, dass sie eine Ankündigung ist. Denn genau das, das Erreichen bestimmter Erfolge, ist ja der Sinn solcher Sonderzahlungen."/yyzz/DP/he